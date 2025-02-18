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«Українська бронетехніка» /надано пресслужбою «Українська бронетехніка»
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Виторг «Української бронетехніки» за підсумками 2024 року перевищить $1 млрд – СЕО

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Виторг «Української бронетехніки» за підсумками 2024 року перевищить $1 млрд Фото надано пресслужбою «Українська бронетехніка»

За підсумками 2024 року виторг найбільшого приватного виробника озброєння в Україні – «Української бронетехніки» може зрости на половину та перевищити 48 млрд грн, спрогнозував в інтерв’ю Forbes Ukraine CEO компанії Владислав Бельбас.

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Ключові факти

  • «Остаточні фінансові результати ще фіналізуються, але за підсумками 2024 року ми очікуємо зростання виторгу більш ніж на 50% порівняно з 2023-м», – зазначив Бельбас. 
  • За його словами, 80% виторгу компанію забезпечують контракти з Міноборони. 
  • Торік УБ наростили виробництво вдесятеро. «У мінометах – незначно, у бронеавтомобілях – зростання у 3,5 раза, у боєприпасах – у 10 разів», – розповів Бельбас.  
  • Більше половини доходів компанії приносить зброї на замовлення МО. У 2024-му «Українська бронетехніка» випередила усіх державних спецімпортерів та стала ключовим постачальником Міноборони. 

Контекст

У 2023 році виторг «Української бронетехніки» зріс у 2,5 рази – до 32,4 млрд грн. Від початку вторгнення РФ виторг УБ виріс у 470 разів: зі 103 млн грн у 2021 році. 

«Українська бронетехніка» виробляє бронеавтомобілі «Варта» та «Новатор», міномети, постачає шасі для САУ «Богдана» та є підрядником КБ «Луч» із виробництва машин і техніки для «Нептун» та РСЗВ «Вільха». 

Під час великої війни компанія опанувала виробництво артилерійських боєприпасів, а з кінця минулого року випробовує сили в новій ніші – дронах. 

New York Times пов’язує «Українську бронетехніку» з колишнім народним депутатом і головою парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергієм Пашинським. Останній заперечує звʼязок. У офіційному держреєстрі власниками компанії записані маловідомі Людмила Петрига, Сергій Пилипенко, а також виходець з «Укроборонпрому» Владислав Бельбас, який зараз очолює «Українську бронетехніку».

Як «Українська бронетехніка» випередила усіх державних спецімпортерів та стала ключовим постачальником Міноборони — читайте в інтервʼю Forbes Ukraine.

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