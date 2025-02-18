За підсумками 2024 року виторг найбільшого приватного виробника озброєння в Україні – «Української бронетехніки» може зрости на половину та перевищити 48 млрд грн, спрогнозував в інтерв’ю Forbes Ukraine CEO компанії Владислав Бельбас .

Ключові факти

«Остаточні фінансові результати ще фіналізуються, але за підсумками 2024 року ми очікуємо зростання виторгу більш ніж на 50% порівняно з 2023-м», – зазначив Бельбас.

За його словами, 80% виторгу компанію забезпечують контракти з Міноборони.

Торік УБ наростили виробництво вдесятеро. «У мінометах – незначно, у бронеавтомобілях – зростання у 3,5 раза, у боєприпасах – у 10 разів», – розповів Бельбас.

Більше половини доходів компанії приносить зброї на замовлення МО. У 2024-му «Українська бронетехніка» випередила усіх державних спецімпортерів та стала ключовим постачальником Міноборони.

Контекст

У 2023 році виторг «Української бронетехніки» зріс у 2,5 рази – до 32,4 млрд грн. Від початку вторгнення РФ виторг УБ виріс у 470 разів: зі 103 млн грн у 2021 році.

«Українська бронетехніка» виробляє бронеавтомобілі «Варта» та «Новатор», міномети, постачає шасі для САУ «Богдана» та є підрядником КБ «Луч» із виробництва машин і техніки для «Нептун» та РСЗВ «Вільха».

Під час великої війни компанія опанувала виробництво артилерійських боєприпасів, а з кінця минулого року випробовує сили в новій ніші – дронах.

New York Times пов’язує «Українську бронетехніку» з колишнім народним депутатом і головою парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергієм Пашинським. Останній заперечує звʼязок. У офіційному держреєстрі власниками компанії записані маловідомі Людмила Петрига, Сергій Пилипенко, а також виходець з «Укроборонпрому» Владислав Бельбас, який зараз очолює «Українську бронетехніку».

Як «Українська бронетехніка» випередила усіх державних спецімпортерів та стала ключовим постачальником Міноборони — читайте в інтервʼю Forbes Ukraine.