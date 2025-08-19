Forbes Digital підписка
Выручка производителя куклы Лабубу в первом полугодии выросла на 200%, прибыль – на 400%

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Іграшки Лабубу /Getty Images

Игрушки Лабубу Фото Getty Images

Китайская компания Pop Mart объявила о значительном росте выручки и прибыли благодаря мировой популярности куклы Лабубу. Об этом говорится в отчете компании, обнародованном на Гонконгской фондовой бирже 19 августа.

  • Выручка компании за первое полугодие 2025-го выросла на 204% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 13,88 млрд юаней ($1,93 млрд). Для сравнения, в прошлом году рост выручки составил 62%. Чистая прибыль компании взлетела на 397%, составив 4,57 млрд юаней ($636 млн).
  • Компания из Пекина активно продвигает свой план глобальной экспансии, используя мировой ажиотаж вокруг кукол Лабубу – мягких игрушек, ставших настоящим культурным феноменом на западных рынках, в частности в США. Известность этих игрушек с заостренными ушами и острыми зубами частично объясняется стратегией компании с использованием «слепых коробок» для многих своих продуктов, что вызывает интерес покупателей к содержимому.
  • Основатель и генеральный директор компании Ван Нин в июльском интервью китайским СМИ отметил, что рост на международных рынках превзошел ожидания.
  • Он прогнозирует, что в 2025 году зарубежные продажи превысят объемы китайского рынка, а продажи в Северной Америке предположительно обойдут Юго-Восточную Азию в этом году. Игрушки Pop Mart обычно продаются по более высоким ценам на западных рынках, что обеспечивает большую маржу по сравнению с Китаем.

Игрушки Pop Mart в Китае продаются в «слепых коробках» за 69 юаней ($10), но большие куклы Лабубу стоят гораздо дороже. Покупатели узнают, какого персонажа из серии они получили, только после распаковки, что поощряет повторные покупки и оживляет вторичный рынок, особенно среди коллекционеров, стремящихся собрать полные наборы. Лабубу – одна из многих серий кукол от Pop Mart.

Компанию основал Ван Нин из провинции Хэнань в 2010 году. После листинга на бирже в Гонконге в 2020 году и роста стоимости акций состояние Вана превысило $21 млрд, что сделало его 12-м самым богатым человеком Китая по индексу миллиардеров Bloomberg.

В последние годы Pop Mart активно расширяется на глобальном рынке, стремясь повторить успех Lego и увеличить продажи за рубежом, в том числе в США и Европе. В конце прошлого года у компании было 130 магазинов и 192 торговых автомата за пределами материкового Китая, преимущественно в США, Европе и Юго-Восточной Азии. Продукция также доступна онлайн, в частности на Amazon и в TikTok.

В июне капитализация Pop Mart достигла $40 млрд, превысив суммарную капитализацию американских гигантов Hasbro и Mattel, благодаря бешеной популярности куклы Лабубу.

