Рыночная капитализация китайской компании по производству игрушек Pop Mart в размере $40 млрд превзошла капитализацию американских Hasbro и Mattel вместе взятых благодаря популярности ее куклы Лабубу, пишет Financial Times 20 июня. Ажиотаж вокруг игрушки привел к редкой глобализации китайского потребительского бренда.

Ключевые факты

Пушистая кукла-эльф Лабубу (Labubu) превратила китайскую группу в одну из самых дорогих компаний по производству игрушек в мире, спровоцировав драки в магазинах и обеспечив годовой объем продаж почти в $2 млрд.

Лабубу, безобразная, но милая фигурка, за последний год стала очень популярной. Некоторые из этих игрушек продаются на вторичном рынке втрое дороже розничной цены.

Они были постоянными объектами видеороликов TikTok и порождали длинные очереди возле магазинов Pop Mart от Парижа до Лос-Анджелеса. Модницы со всего мира, среди которых и знаменитости, в том числе Дуа Липа, Рианна и Лиса из K-pop группы Blackpink, носили игрушку как аксессуар для сумочки.

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Лабубу – один из немногих китайских потребительских брендов, получивший мировое признание: рыночная капитализация Pop Mart в размере $40 млрд сейчас более чем вдвое превышает капитализацию американских групп Hasbro и Mattel вместе взятых.

Продажа линейки Monsters, частью которой является Labubu, выросла более чем в восемь раз в прошлом году, составив около пятой части выручки, но другие коллекции тоже быстро растут. Продажа линейки Crybaby от Pop Mart выросла более чем в 16 раз в прошлом году, составив почти десятую часть выручки.

Доход из-за пределов материкового Китая в прошлом году составил 5,1 млрд юаней, около 39% от общего объема. Акции взлетели почти в шесть раз за последний год на фоне лихорадки Лабубу.

Спрос достиг точки, когда Pop Mart пришлось дважды приостановить продажи в магазинах, в Лондоне в прошлом месяце и в Сеуле на этой неделе, из-за потасовок. В главном магазине компании в Шанхае на этой неделе, заполненном отечественными и зарубежными покупателями, все куклы Лабубу были распроданы.

Аналитики утверждают, что стремительному росту Pop Mart способствовал «эффект помады», когда потребители, обычно покупающие предметы роскоши в периоды экономического роста, тратят деньги на менее дорогие товары повседневного спроса во время спадов. Также свою роль могли сыграть последствия китайской политики одного ребенка, из-за которой дети сталкиваются с большим одиночеством и ищут утешение в продуктах, дающих ощущение общества.

В то же время модель продажи кукол в закрытых непрозрачных коробках уже привлекла внимание официальных лиц в Китае. Недавно в материале государственной газеты Peopleʼs Daily цитировались эксперты-юристы, которые призывали к более строгому регулированию, потому что такие коробки могут вызвать привыкание у несовершеннолетних. Акции Pop Mart упали на 3,6% в Гонконге в пятницу после публикации.

Покупатели не знают, какого именно персонажа из серии они купили, пока не распакуют его Фото Getty Images

Контекст

Игрушки Pop Mart продаются в «закрытых коробках» в Китае по цене 69 юаней ($10), хотя магазины также продают большие куклы Лабубу по гораздо более высокой цене. Покупатели не знают, какого именно персонажа из серии они купили, пока не распакуют его, что стимулирует повторные покупки и активный вторичный рынок, особенно среди коллекционеров полных наборов. Лабубу – это одна из серий кукол, которые продает Pop Mart.

Компания была основана в 2010 году Ван Нином из провинции Хэнань в центральном Китае. Листинг в Гонконге в 2020 году и дальнейший рост стоимости акций увеличили состояние Вана до более чем $21 млрд, что сделало его 12-м самым богатым человеком Китая, согласно индексу миллиардеров Bloom.

В последние годы Pop Mart приступила к амбициозной глобальной экспансии: в 2022 году компания хотела последовать примеру Lego и осуществлять большую часть продаж на зарубежных рынках, таких как США и Европа.

В конце прошлого года у нее было 130 стационарных магазинов и 192 торговых автомата за пределами материкового Китая, в основном в США, Европе и Юго-Восточной Азии. Она также продает свою продукцию потребителям через онлайн-платформы, включая Amazon и TikTok.