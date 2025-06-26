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Выпущенная более пяти лет назад, игрушечная фигурка «Лабубу» стала популярной только в 2024–2025 годах благодаря соцсетям. О ней рассказывают певицы Рианна и Дуа Липа, модель и ведущая Ким Кардашьян, футболист Дэвид Бекхэм. Как украинские предприниматели подхватили тренд и сколько на нем зарабатывают?
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За месяц продаж выручка увеличилась на 15%, а если учесть сопутствующие покупки – рост около 30%, рассказывает Евгений Васютин, руководитель сети магазинов аксессуаров A-SHOP, уже месяц продающий фигурки в стиле лабубу ценой 650–850 грн. Маржинальность – около 40%, говорит Алексей Гулый, совладелец сети «Техно Ёж», в которой фигурки продаются с 19 мая.
«Оригинальных лабубу, которые официально ввезены в Украину, нет», – говорит Павел Овчинников, совладелец и СЕО группы компаний Kiddisvit. Его компания не планирует становиться официальным дистрибьютором фигурок Pop Mart, вместо этого собирается предложить альтернативу.
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