Китайська компанія Pop Mart оголосила про значне зростання виторгу та прибутку завдяки світовій популярності ляльки Лабубу. Про це йдеться у звіті компанії, оприлюдненому на Гонконгській фондовій біржі 19 серпня.

Деталі

Виторг компанії за перше півріччя 2025-го зріс на 204% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 13,88 млрд юанів ($1,93 млрд). Для порівняння, торік зростання виторгу становило 62%. Чистий прибуток компанії злетів на 397%, склавши 4,57 млрд юанів ($636 млн).

Компанія з Пекіна активно просуває свій план глобальної експансії, використовуючи світовий ажіотаж довкола ляльок Лабубу – м’яких іграшок, які стали справжнім культурним феноменом на західних ринках, зокрема в США. Популярність цих іграшок із загостреними вухами та гострими зубами частково пояснюється стратегією компанії з використанням «сліпих коробок» для багатьох своїх продуктів, що викликає цікавість покупців щодо вмісту.

Засновник і генеральний директор компанії Ван Нін у липневому інтерв’ю китайським ЗМІ зазначив, що зростання на міжнародних ринках перевершило очікування.

Він прогнозує, що у 2025 році закордонні продажі перевищать обсяги китайського ринку, а продажі в Північній Америці, ймовірно, обійдуть Південно-Східну Азію цього року. Іграшки Pop Mart зазвичай продаються за вищими цінами на західних ринках, що забезпечує більшу маржу порівняно з Китаєм.

Контекст

Іграшки Pop Mart у Китаї продаються в «сліпих коробках» за 69 юанів ($10), але більші ляльки Лабубу коштують значно дорожче. Покупці дізнаються, якого персонажа із серії вони отримали, лише після розпакування, що заохочує повторні покупки та пожвавлює вторинний ринок, особливо серед колекціонерів, які прагнуть зібрати повні набори. Лабубу – одна з багатьох серій ляльок від Pop Mart.

Компанію заснував Ван Нін із провінції Хенань у 2010 році. Після лістингу на біржі в Гонконгу в 2020 році та зростання вартості акцій статки Вана перевищили $21 млрд, що зробило його 12-ю найбагатшою людиною Китаю за індексом мільярдерів Bloomberg.

Останніми роками Pop Mart активно розширюється на глобальному ринку, прагнучи повторити успіх Lego і збільшити продажі за кордоном, зокрема в США та Європі. Наприкінці минулого року компанія мала 130 магазинів і 192 торгові автомати за межами материкового Китаю, переважно в США, Європі та Південно-Східній Азії. Продукція також доступна онлайн, зокрема на Amazon і в TikTok.

У червні капіталізація Pop Mart досягла $40 млрд, перевищивши сумарну капіталізацію американських гігантів Hasbro та Mattel, завдяки шаленій популярності ляльки Лабубу.