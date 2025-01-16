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Война в 2024 году стоила $100 млрд – Зеленский

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В 2024 году расходы по обеспечению Сил обороны Украины достигли $100 млрд. Об этом 16 января на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании в Киеве сказал президент Владимир Зеленский.

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Подробности

  • Президент отметил, что из общей суммы $40 млрд профинансировала Украина, $35 млрд предоставили США, а европейские союзники – $25 млрд.
  • «Война в 2024 году стоила $100 млрд. Это деньги на обеспечение Сил обороны Украины […] Это примерный вклад каждого из нас. Именно поэтому мы видим прочность этого союза и демонстрируем, насколько значителен вклад Украины. Безусловно, важнейшим ресурсом являются наши люди, но вы также видите, каков финансовый вклад», – подчеркнул Зеленский.

Контекст

По данным Минфина, расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе–ноябре 2024 составили 1,8 трлн грн. Это 58,6% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

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