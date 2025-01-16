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Війна у 2024 році коштувала $100 млрд – Зеленський

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У 2024 році витрати на забезпечення Сил оборони України сягнули $100 млрд. Про це 16 січня на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії в Києві сказав президент Володимир Зеленський.

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Деталі

  • Президент зазначив, що із загальної суми $40 млрд профінансувала Україна, $35 млрд надали США, а європейські союзники – $25 млрд.
  • «Війна у 2024 році коштувала $100 млрд. Це гроші на забезпечення Сил оборони України […] Це приблизний внесок кожного з нас. Саме тому ми бачимо міцність цього союзу й демонструємо, наскільки значущим є внесок України. Безумовно, найважливішим ресурсом є наші люди, але ви також бачите, яким є фінансовий внесок», – наголосив Зеленський.

Контекст

За даними Мінфіну, видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-листопаді 2024 року становили 1,8 трлн грн. Це 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

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