Великобритания подписала соглашение о 100-летнем партнерстве с Украиной и объявила о пакете военной помощи

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о 100-летнем партнерстве, сообщила пресс-служба Офиса президента 16 января. Также Стармер объявил о передаче Украине партии артиллерии британского производства, а также новой мобильной системы противовоздушной обороны, пишет «Интерфакс-Украина» .

Ключевые факты

Украина подписала соглашение о столетнем партнерстве с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Соглашение закрепляет, что Великобритания будет оказывать Украине ежегодную военную помощь на как минимум $3,6 млрд столько, сколько потребуется.

Стороны обязались содействовать технологическим инновациям, особенно в сфере здравоохранения, образования, транспорта, искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и биотехнологий, а также содействия торговле и сотрудничеству в ключевых секторах.

Они будут систематически противодействовать постоянным транснациональным угрозам, включая, в частности, глобальные риски для здоровья, незаконное финансирование, организованную преступность и терроризм, подтверждая свою взаимную приверженность построению долгосрочного надежного партнерства для преодоления этих вызовов.

В рамках соглашения стороны пришли к соглашению об укреплении обороноспособности и усилении безопасности и достижении консенсуса относительно членства Украины в НАТО.

Украина и Великобритания также договорились о построении партнерства в сфере морской безопасности, усилении экономического и торгового сотрудничества, усилении сотрудничества в сфере энергетики, климата и переходе на чистую энергию, в сфере правосудия и привлечения к ответственности, о противодействии иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам, укреплении позиций как лидеров в области науки, технологий и инноваций, сотрудничестве по миграции и об использовании потенциала социокультурных связей.

«Я сегодня рад объявить, что мы предоставляем 150 стволов артиллерии, которые были изготовлены в Соединенном Королевстве и буквально через несколько недель смогут быть поставлены в Украину. Мы также будем поставлять новую мобильную систему ПВО, которая называется «Грейтфул», производство которой профинансировано совместно с Данией», – сказал Стармер.

Еще он сообщил о дальнейших планах подготовки украинских военнослужащих совместно с союзниками.

«Мы договорились о минимум $3,6 млрд ежегодной военной помощи Украине – столько и сколько это потребуется. Плюс подготовили решение о еще $3 млрд от российских активов. И за финансовый год мы должны выйти на $6,6 млрд от Великобритании», – сказал Зеленский.

Британия также объявила о предоставлении £100 млн на гуманитарную помощь для Украины и £40 млн – в поддержку украинской экономики, сообщил британский МИД.

Контекст

12 января 2024 года Украина и Великобритания подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Британия стала первой страной, с которой было заключено такое соглашение по выполнению совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года.

16 января Стармер прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Стороны должны были подписать соглашение о 100-летнем партнерстве с целью углубления связей в оборонной и невоенной сферах.