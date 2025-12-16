Предприятие с иностранным капиталом ООО «Аква-Эко», выпускающее минеральную воду «Трускавецкая», передало четыре специальных разрешения на пользование недрами во Львовской области компании ООО «Недра-Т». Об этом сообщила Государственная служба геологии и недр Украины.

Детали

Как указано в обнародованных приказах, речь идет о переоформлении спецразрешений на добычу минеральных природных столовых подземных вод на нескольких участках: Северо-Западном участке Помирецкого месторождения (скважина №9807/25), Яружно-Помирецком месторождении (скважина №9912/38), месторождении Яружно-Помирецком-1 (скважины №0112/50 и №0605/66), а также Янчурковском месторождении, Янчурковском участке (скважины №0411/61 и №0412/62).

В Госгеонедрах отметили, что во время проверки не выявили нарушений условий пользования недрами, а также задолженности по уплате рентной платы.

Контекст

Согласно данным аналитической системы YouControl, бенефициарами ООО «Недра-Т» и ООО «Аква-Эко» через ООО «Трускавецкая» являются Александр Свищов (50%), Томаш Фиала, Мария, Лукаш и Давид Фиалы (по 0,05%), а также гражданин Чехии Иво Сухи и гражданка Кипра Ярмила Яношова (по 16,6%). Выручка ООО «Аква-Эко» за 2024 год выросла до 264 млн грн против 215 млн грн годом ранее. Чистый убыток за 2024 год составляет 61 млн грн.

В ноябре 2023 года основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала приобрел второго производителя минеральной воды «Трускавецкая» – ООО «Фирма Т.С.Б.». Двумя годами ранее он купил компанию «Аква-Эко», сделку по которой инвестбанкиры тогда оценивали примерно в $4 млн.

В июне 2024 года стало известно, что инвесткомпания Томаша Фиалы разрабатывает проект нового завода по производству «Трускавецкой». Предприятие будет больше, чем два действующих, и будет иметь мощность до 1 млн бутылок в сутки. Это позволит бренду выйти на второе место на украинском рынке, опередив «Карпатську джерельну».

Объем инвестиций официально не раскрывают. По словам мэра Трускавца Андрея Кульчинского, вложения в завод превышают €35 млн. В то же время конкуренты называют более низкую оценку: владелец «Карпатских минеральных вод» Сергей Устенко предполагает, что проект будет стоить около €20 млн.