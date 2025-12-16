Підприємство з іноземним капіталом ТОВ «Аква-Еко», що випускає мінеральну воду «Трускавецька», передало чотири спеціальні дозволи на користування надрами у Львівській області компанії ТОВ «Надра-Т». Про це повідомила Державна служба геології та надр України.

Деталі

Йдеться про переоформлення спецдозволів на видобуток мінеральних природних столових підземних вод на кількох ділянках: Північно-Західній ділянці Помірецького родовища (свердловина №9807/25), Яружно-Помірецькому родовищі (свердловина №9912/38), родовищі Яружно-Помірецькому-1 (свердловини №0112/50 та №0605/66), а також Янчурківському родовищі, Янчурківській ділянці (свердловини №0411/61 та №0412/62).

У Держгеонадрах зазначили, що під час перевірки не виявили порушень умов користування надрами, а також заборгованості зі сплати рентної плати.

Контекст

У листопаді 2023 року засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала придбав другого виробника мінеральної води «Трускавецька» – ТОВ «Фірма Т.С.Б.». Двома роками раніше він купив компанію «Аква-Еко», угоду щодо якої інвестбанкіри тоді оцінювали приблизно у $4 млн.

У червні 2024 року стало відомо, що інвесткомпанія Томаша Фіали розробляє проєкт нового заводу з виробництва «Трускавецької». Підприємство буде більшим за два чинні та матиме потужність до 1 млн пляшок на добу. Це дозволить бренду вийти на друге місце на українському ринку, випередивши «Карпатську джерельну».

Обсяг інвестицій офіційно не розкривають. За словами мера Трускавця Андрія Кульчинського, вкладення у завод перевищують €35 млн. Водночас конкуренти називають нижчу оцінку: власник «Карпатських мінеральних вод» Сергій Устенко припускає, що проєкт коштуватиме близько €20 млн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, бенефіціарами ТОВ «Надра-Т» і ТОВ «Аква-Еко» через ТОВ «Трускавецька» є Олександр Свіщов (50%), Томаш Фіала, Марія, Лукаш і Давід Фіали (по 0,05%), а також громадянин Чехії Іво Сухі та громадянка Кіпру Ярміла Яношова (по 16,6%). Виторг ТОВ «Аква-Еко» за 2024 рік зріс до 264 млн грн проти 215 млн грн роком раніше. Чистий збиток за 2024 рік становить 61 млн грн.