«Vodafone Украина» выплатит акционерам 702 млн грн дивидендов за 2024 год

Второй по размеру украинский мобильный оператор «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU) выплатит акционерам дивиденды по итогам 2024 года на сумму 702 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании от 30 апреля.

Подробности

Соответствующее решение было принято 24 апреля 2025 года во время годового общего собрания акционеров ЧАО «ПФ Украина».

Размер выплат будет составлять 0,90 грн на одну простую акцию. Завершить выплату предполагается до 24 октября 2025 года.

Контекст

В 2024 году мобильный оператор «Vodafone Украина» зафиксировал чистую прибыль на уровне 3,54 млрд грн, это на 30% меньше, чем в 2023 году. В компании объяснили снижение результата негативным влиянием курсовых разниц на фоне роста доллара к гривне на 11%, а также частичным падением операционной прибыли.

В то же время выручка оператора выросла на 13%, до 24,44 млрд грн. В Vodafone это связывают с развитием фиксированной связи, более активным использованием дата-услуг, а также более высокими доходами от мобильных и фиксированных сервисов.

Абонентская база компании сократилась на 0,7% – с 15,9 до 15,8 млн пользователей. Впрочем, средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10%, до 118,4 грн в месяц, что связано с органическим ростом трафика.