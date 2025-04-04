Чистий прибуток «Vodafone Україна» у 2024 році скоротився майже на третину, виторг зріс на 13%

Мобільний оператор «Vodafone Україна» у 2024 році отримав чистий прибуток у розмірі 3,54 млрд грн, що на 30% менше порівняно з попереднім роком. Про це йдеться у повідомленні компанії від 4 квітня.

Деталі

Vodafone пояснює зниження чистого прибутку збитками від курсових різниць через 11%-ве зростання курсу долара до гривні, а також частковим падінням операційного прибутку.

Виторг компанії за рік склав 24,44 млрд грн, що на 13% перевищує показник 2023 року. Зростання забезпечене розвитком фіксованого зв’язку, збільшенням обсягів використання дата-послуг і доходів від мобільних та фіксованих послуг, зазначили у Vodafone.

Абонентська база скоротилася на 0,7% – з 15,9 млн до 15,8 млн користувачів. Водночас середній дохід на одного абонента (ARPU) зріс на 10%, досягнувши 118,4 грн на місяць, завдяки органічному зростанню трафіку.

Компанія повідомила про стабільність абонентської бази протягом останніх трьох років і зростання контрактних підключень, зокрема через нові IoT-з’єднання та приріст приватних контрактних клієнтів.

Інвестиції Vodafone у 2024 році зросли на 10% і склали 6,2 млрд грн.

Контекст

У 2023 році «Vodafone Україна» збільшив виторг на 9% до 21,6 млрд грн, а інвестиції в інфраструктуру зросли на 58% до 5,7 млрд грн. Основне зростання доходів забезпечене розвитком фіксованого зв’язку та збільшенням використання дата-послуг.

Показник OIBDA піднявся на 13% до 12,7 млрд грн, маржа зросла до 58,7%. Чистий прибуток компанії склав 5 млрд грн, що в 5 разів більше, ніж у 2022 році, завдяки стабільності гривні, зменшенню курсових збитків і меншому впливу знецінення активів.