«Vodafone Україна» виплатить акціонерам 702 млн грн дивідендів за 2024 рік

Другий за розміром український мобільний оператор «ВФ Україна» («Vodafone Україна», VFU) виплатить акціонерам дивіденди за підсумками 2024 року на суму 702 млн грн. Про це йдеться у повідомленні компанії від 30 квітня.

Деталі

Відповідне рішення було ухвалене 24 квітня 2025 року під час річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВФ Україна».

Розмір виплат становитиме 0,90 грн на одну просту акцію. Завершити виплату планується до 24 жовтня 2025 року.

Контекст

У 2024 році мобільний оператор «Vodafone Україна» зафіксував чистий прибуток на рівні 3,54 млрд грн, це на 30% менше, ніж у 2023-му. У компанії пояснили зниження результату негативним впливом курсових різниць на тлі зростання долара до гривні на 11%, а також частковим падінням операційного прибутку.

Водночас виручка оператора зросла на 13%, до 24,44 млрд грн. У Vodafone це пов’язують із розвитком фіксованого зв’язку, активнішим використанням дата-послуг, а також вищими доходами від мобільних і фіксованих сервісів.

Абонентська база компанії скоротилася на 0,7% – з 15,9 до 15,8 млн користувачів. Утім, середній дохід на одного абонента (ARPU) зріс на 10%, до 118,4 грн на місяць, що пов’язано з органічним зростанням трафіку.