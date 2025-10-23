Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который в конце мая начал выкуп собственных еврооблигаций на сумму около $7 млн ​​в связи с уплатой дивидендов, объявил о шестом повышении цены выкупа на четвертом тендере – до 98%. Об этом идет речь в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже. Ранее цена составляла 96% (две недели назад), 95% (четыре недели назад) и 85% (в начальном предложении от 13 августа).

Подробности

Согласно сообщению компании на Ирландской фондовой бирже, максимальный объем выкупа увеличен на $2,9 млн – до $9,7 млн. Срок подачи заявок продлен до 6 ноября, а расчеты запланированы на 13 ноября.

В первых двух тендерах VFU выкупил облигации на сумму, эквивалентную €1 млн. Дебютный выкуп произошел по цене 99% номинала, второй – 90%. Результаты второго тендера не обнародованы, тогда как коэффициент масштабирования первого составил 0,0040355668. На третьем тендере, с ценой 85% номинала и лимитом $4,7 млн, заявки поступили на $53,4 млн, из которых удовлетворено $5,2 млн (коэффициент масштабирования – 0,1315451889487317).

Облигации с погашением в феврале 2027 года и ставкой 9,6% годовых выпущены на $300 млн. После аннулирования выкупленных облигаций их общая номинальная стоимость составляет $292,5 млн.

Контекст

Выкуп еврооблигаций связан с выплатой дивидендов акционеру на сумму 660,2 млн грн ($15,9 млн) за 2024 год, объявленной 24 апреля 2025 года. Согласно ограничениям НБУ, дивиденды уплачиваются ежемесячными траншами, эквивалентными €1 млн. Условия выпуска облигаций обязывают VFU предлагать выкуп владельцам на сумму, соответствующую выплаченным за границу дивидендам. В настоящее время произведено шесть таких выплат, каждая примерно на €1 млн.

За первое полугодие 2025 года чистая прибыль VFU сократилась на 13%, до 1,7 млрд грн, тогда как выручка выросла на 15% – до 13,5 млрд грн.