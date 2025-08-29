Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Чистая прибыль «Vodafone Украина» в первом полугодии упала на 13% при 15% роста выручки

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU) за первое полугодие сократил чистую прибыль на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,71 млрд грн, тогда как ее выручка выросла на 15% – до 13,52 млрд грн. Об этом идет речь в финансовом отчете компании от 29 августа.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Основными факторами роста по-прежнему являются развитие фиксированного бизнеса, увеличение объемов использования дата-услуг и количества интернет-пользователей и, соответственно, доходов от услуг – как мобильной, так и фиксированной связи, пояснили в компании.
  • Согласно ему, показатель OIBDA за период вырос на 12% – до 7,18 млрд грн, но маржа OIBDA снизилась на 1,7 п.п. – до 53,1% из-за увеличения налоговой нагрузки и расходов на электропитание сети. Уменьшение чистой прибыли вызвано дополнительными расходами, связанными с отсрочкой выплат по еврооблигациям на два года, а также ростом расходов на обслуживание долга из-за повышения процентной ставки в 1,5 раза в соответствии с новыми условиями реструктуризации.
  • Компания увеличила инвестиции на 66%, до 3,52 млрд грн, направленные преимущественно на развитие и восстановление сети, повышение ее устойчивости к отключениям электроэнергии и расширение фиксированного доступа через GPON. За 3,5 года полномасштабной войны общие инвестиции Vodafone в Украину составили почти 19 млрд грн.
  • Операционные показатели за ІІ квартал 2025 года: ARPU вырос на 18,5% – до 136 грн, количество клиентов уменьшилось на 3,1% – до 15,4 млн, с тенденцией роста контрактных абонентов в частном и корпоративном сегментах.

Контекст

В 2024 году мобильный оператор «Vodafone Украина» получил чистую прибыль в размере 3,54 млрд грн, что на 30% меньше, чем в 2023 году. В компании отмечают, что снижение связано с негативным влиянием курсовых разниц из-за роста курса доллара к гривне на 11%, а также с частичным сокращением операционной прибыли.

В то же время выручка оператора выросла на 13% – до 24,44 млрд грн. В Vodafone объясняют это расширением фиксированной связи, увеличением объемов использования дата услуг и ростом доходов от мобильных и фиксированных сервисов.

Количество абонентов компании уменьшилось на 0,7% – с 15,9 млн до 15,8 млн пользователей. Средний доход на одного абонента (ARPU) увеличился на 10% – до 118,4 грн в месяц, что связано с естественным ростом трафика.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні