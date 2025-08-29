Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU) за первое полугодие сократил чистую прибыль на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,71 млрд грн, тогда как ее выручка выросла на 15% – до 13,52 млрд грн. Об этом идет речь в финансовом отчете компании от 29 августа.

Подробности

Основными факторами роста по-прежнему являются развитие фиксированного бизнеса, увеличение объемов использования дата-услуг и количества интернет-пользователей и, соответственно, доходов от услуг – как мобильной, так и фиксированной связи, пояснили в компании.

Согласно ему, показатель OIBDA за период вырос на 12% – до 7,18 млрд грн, но маржа OIBDA снизилась на 1,7 п.п. – до 53,1% из-за увеличения налоговой нагрузки и расходов на электропитание сети. Уменьшение чистой прибыли вызвано дополнительными расходами, связанными с отсрочкой выплат по еврооблигациям на два года, а также ростом расходов на обслуживание долга из-за повышения процентной ставки в 1,5 раза в соответствии с новыми условиями реструктуризации.

Компания увеличила инвестиции на 66%, до 3,52 млрд грн, направленные преимущественно на развитие и восстановление сети, повышение ее устойчивости к отключениям электроэнергии и расширение фиксированного доступа через GPON. За 3,5 года полномасштабной войны общие инвестиции Vodafone в Украину составили почти 19 млрд грн.

Операционные показатели за ІІ квартал 2025 года: ARPU вырос на 18,5% – до 136 грн, количество клиентов уменьшилось на 3,1% – до 15,4 млн, с тенденцией роста контрактных абонентов в частном и корпоративном сегментах.

Контекст

В 2024 году мобильный оператор «Vodafone Украина» получил чистую прибыль в размере 3,54 млрд грн, что на 30% меньше, чем в 2023 году. В компании отмечают, что снижение связано с негативным влиянием курсовых разниц из-за роста курса доллара к гривне на 11%, а также с частичным сокращением операционной прибыли.

В то же время выручка оператора выросла на 13% – до 24,44 млрд грн. В Vodafone объясняют это расширением фиксированной связи, увеличением объемов использования дата услуг и ростом доходов от мобильных и фиксированных сервисов.

Количество абонентов компании уменьшилось на 0,7% – с 15,9 млн до 15,8 млн пользователей. Средний доход на одного абонента (ARPU) увеличился на 10% – до 118,4 грн в месяц, что связано с естественным ростом трафика.