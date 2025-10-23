Другий за величиною український оператор мобільного зв’язку «ВФ Україна» («Vodafone Україна», VFU), який наприкінці травня розпочав викуп власних єврооблігацій на суму близько $7 млн у зв’язку зі сплатою дивідендів, оголосив про шосте підвищення ціни викупу на четвертому тендері – до 98% від номіналу. Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі. Раніше ціна складала 96% (два тижні тому), 95% (чотири тижні тому) та 85% (у початковій пропозиції від 13 серпня).
Деталі
- Згідно з повідомленням компанії на Ірландській фондовій біржі, максимальний обсяг викупу збільшено на $2,9 млн – до $9,7 млн. Термін подання заявок подовжено до 6 листопада, а розрахунки заплановано на 13 листопада.
- У перших двох тендерах VFU викупив облігації на суму, еквівалентну €1 млн. Дебютний викуп відбувся за ціною 99% номіналу, другий – 90%. Результати другого тендеру не оприлюднено, тоді як коефіцієнт масштабування першого склав 0,0040355668. На третьому тендері, з ціною 85% номіналу та лімітом $4,7 млн, заявки надійшли на $53,4 млн, з яких задоволено $5,2 млн (коефіцієнт масштабування – 0,1315451889487317).
- Облігації з погашенням у лютому 2027 року та ставкою 9,6% річних випущено на $300 млн. Після анулювання викуплених облігацій їхня загальна номінальна вартість в обігу становить $292,5 млн.
Контекст
Викуп єврооблігацій пов’язаний із виплатою дивідендів акціонеру на суму 660,2 млн грн ($15,9 млн) за 2024 рік, оголошеною 24 квітня 2025 року. Згідно з обмеженнями НБУ, дивіденди сплачуються щомісячними траншами, еквівалентними €1 млн. Умови випуску облігацій зобов’язують VFU пропонувати викуп власникам на суму, що відповідає виплаченим за кордон дивідендам. Наразі здійснено шість таких виплат, кожна приблизно на €1 млн.
За перше півріччя 2025 року чистий прибуток VFU скоротився на 13% – до 1,7 млрд грн, тоді як виторг зріс на 15% – до 13,5 млрд грн.
