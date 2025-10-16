Решение о временном прекращении боевых действий для проведения ремонтных работ на Запорожской атомной электростанции может быть принято уже 17 октября. Об этом пишет Sky News со ссылкой на слова главы «Росатома» Алексея Лихачева.

Подробности

Введение «тихого периода» позволит отремонтировать две поврежденные линии электропередач: одну на временно оккупированной Россией территории, другую – на подконтрольной Украине, отметил Лихачев.

Он добавил, что это сложное решение, которое требует взвешенного подхода и тщательного планирования, но может быть реализовано уже завтра.

Контекст

Запорожская АЭС, самая крупная в Европе, пока не генерирует электроэнергию, но зависит от внешнего питания для охлаждения ядерного материала, чтобы предотвратить серьезную аварию.

Ранее МАГАТЭ официально заявило об опасной ситуации на станции, которая уже 10 дней работает без основного источника питания из-за действий российской армии. АЭС на оккупированной территории зависит от резервных дизель-генераторов, запасов топлива для которых хватит всего на 10 дней. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что ситуация нестабильна с точки зрения ядерной безопасности, поскольку полное отключение резервных систем может привести к расплавлению ядерного топлива.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Запорожской АЭС критической из-за длительного блэкаута. В ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем он обсудил, в частности, проблему отсутствия стабильного электроснабжения станции.

Европейский союз, в свою очередь, призвал Россию немедленно прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС и возобновить внешнее электроснабжение, критически важное для обеспечения ядерной безопасности.