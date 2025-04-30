Россия заявила о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС

Американская делегация на встрече в Париже 17 апреля передала Украине предложения по урегулированию войны, в которых шла речь о создании нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под возможным контролем США.

Россия готова обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в рамках мирного соглашения, сказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 30 апреля, пишет «Интерфакс» .

Ключевые факты

«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», – ответил Лихачев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получала от Вашингтона предложений по дальнейшей судьбе ЗАЭС и ее возможному совместному управлению США и Украиной.

«Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом», под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно присутствующего на площадке и осуществляющего мониторинг», – сказал Лавров в интервью CBS.

Контекст

ЗАЭС, крупнейшая атомная станция в Европе, с 4 марта 2022-го захвачена российскими военными, с тех пор на площадке станции захватчики размещают военную технику и боеприпасы. В октябре 2022 года Путин своим «указом» передал оккупированную Запорожскую АЭС в управление новой компании «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», которая является дочерним предприятием «Росатома».

19 марта после беседы президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа пресс-секретарь Белого дома сообщил, что президент США считает передачу украинских атомных электростанций под американское управление «лучшей защитой» для них.

После этого Зеленский подчеркнул, что во время его разговора с Трампом обсуждался только вопрос восстановления Запорожской АЭС.

Согласно мирному плану Трампа, представленному на переговорах в Париже 17 апреля, Украина возобновляет контроль над Запорожской АЭС через управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия будет распределяться между обеими сторонами. Речь также шла о создании нейтральной зоны вокруг ЗАЭС.