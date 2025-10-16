Рішення про тимчасове припинення бойових дій для проведення ремонтних робіт на Запорізькій атомній електростанції можуть ухвалити вже 17 жовтня. Про це пише Sky News ыз посиланням на слова голови «Росатома» Олексія Ліхачова.

Деталі

Запровадження «тихого періоду» дозволить відремонтувати дві пошкоджені лінії електропередач: одну на тимчасово окупованій Росією території, іншу – на підконтрольній Україні, зазначив Ліхачов.

Він додав, що це складне рішення, яке потребує виваженого підходу та ретельного планування, але його можуть реалізувати вже завтра.

Контекст

Запорізька АЕС, найбільша в Європі, наразі не генерує електроенергію, але залежить від зовнішнього живлення для охолодження ядерного матеріалу, щоб запобігти серйозній аварії.

Раніше МАГАТЕ офіційно заявило про небезпечну ситуацію на станції, яка вже 10 днів працює без основного джерела живлення через дії російської армії. Наразі АЕС на окупованій території залежить від резервних дизель-генераторів, запасів пального для яких вистачить лише на 10 днів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі наголосив, що ситуація є нестабільною з точки зору ядерної безпеки, оскільки повне відключення резервних систем може призвести до розплавлення ядерного палива.

Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію на Запорізькій АЕС критичною через тривалий блекаут. Під час телефонної розмови з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем він обговорив, зокрема, проблему відсутності стабільного електропостачання станції.

Європейський Союз, у свою чергу, закликав Росію негайно припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС і відновити зовнішнє електропостачання, яке є критично важливим для забезпечення ядерної безпеки.