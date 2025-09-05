Компания Warner Bros. Discovery подала иск против разработчика нейросети Midjourney, которая генерирует изображения с помощью искусственного интеллекта, обвинив его в нарушении авторских прав. Об этом пишет The Hollywood Reporter .

Подробности

В иске утверждается, что Midjourney позволяет своим пользователям создавать изображения и видео с изображением известных персонажей, защищенных авторским правом, таких как Супермен, Чудо-женщина, Джокер, а также герои мультфильмов «Том и Джерри», «Скуби-Ду» и «Рик и Морти».

«Наша цель – создавать истории и персонажей, увлекающих аудиторию, воплощая творческое видение наших партнеров. Midjourney сознательно и целенаправленно нарушает авторские права на наши произведения, поэтому мы подали этот иск для защиты нашего контента, партнеров и инвестиций», – отметили в Warner Bros. Discovery.

Компания считает, что Midjourney была осведомлена о незаконности своих действий. Ранее сервис ограничивал возможность создавать видео на основе изображений, нарушающих авторские права, но в августе эти ограничения были сняты. По мнению Warner Bros. Discovery, это решение было принято с целью получения прибыли.

Контекст

Голливудские студии Disney и Universal подали иски против Midjourney, обвиняя компанию в незаконном использовании персонажей из популярных франшиз, таких как «Звездные войны», «Симпсоны», «История игрушек», «Шрек» и «Гадкий Я». В исках утверждается, что Midjourney создавала многочисленные несанкционированные копии этих персонажей и использовала их для обучения своих моделей искусственного интеллекта. По данным студий, в прошлом году нейросеть сгенерировала прибыль в размере $300 млн.