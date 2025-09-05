Компания Warner Bros. Discovery подала иск против разработчика нейросети Midjourney, которая генерирует изображения с помощью искусственного интеллекта, обвинив его в нарушении авторских прав. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- В иске утверждается, что Midjourney позволяет своим пользователям создавать изображения и видео с изображением известных персонажей, защищенных авторским правом, таких как Супермен, Чудо-женщина, Джокер, а также герои мультфильмов «Том и Джерри», «Скуби-Ду» и «Рик и Морти».
- «Наша цель – создавать истории и персонажей, увлекающих аудиторию, воплощая творческое видение наших партнеров. Midjourney сознательно и целенаправленно нарушает авторские права на наши произведения, поэтому мы подали этот иск для защиты нашего контента, партнеров и инвестиций», – отметили в Warner Bros. Discovery.
- Компания считает, что Midjourney была осведомлена о незаконности своих действий. Ранее сервис ограничивал возможность создавать видео на основе изображений, нарушающих авторские права, но в августе эти ограничения были сняты. По мнению Warner Bros. Discovery, это решение было принято с целью получения прибыли.
Контекст
Голливудские студии Disney и Universal подали иски против Midjourney, обвиняя компанию в незаконном использовании персонажей из популярных франшиз, таких как «Звездные войны», «Симпсоны», «История игрушек», «Шрек» и «Гадкий Я». В исках утверждается, что Midjourney создавала многочисленные несанкционированные копии этих персонажей и использовала их для обучения своих моделей искусственного интеллекта. По данным студий, в прошлом году нейросеть сгенерировала прибыль в размере $300 млн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.