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Disney и NBCUniversal судятся с Midjourney из-за нарушения авторских прав

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Disney и NBCUniversal подали иск против Midjourney – сервиса искусственного интеллекта, генерирующего изображение по текстовым описаниям. Компанию обвиняют в нарушении авторских прав. Об этом пишет Variety 12 июня.

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Подробности

  • В иске представлены примеры изображений, созданных Midjourney, которые, по мнению компаний, нарушают их авторские права.

Среди них:

  • персонажи Marvel: Дедпул, Росомаха, Железный Человек, Человек-паук, Халк и другие;
  • герои «Звездных войн»: Дарт Вейдер, Йода, R2-D2, C-3PO, Чубакка;
  • Эльза и Олаф из мультфильма Disney «Ледяное сердце»;
  • персонажи «Симпсонов»;
  • Баз Лайтер из «Истории игрушек» и Молния МакКвин из «Тачек» от Pixar;
  • герои «Как обуздать дракона» от DreamWorks;
  • Шрек и миньоны из «Ничтожного я» от Universal.

Истцы называют Midjourney «образцовым паразитом авторского права» и «бездонной ямой плагиата», утверждая, что ее действия подрывают основы системы авторских прав в США.

  • Disney и NBCUniversal отмечают, что Midjourney продает подписки за $10–120 в месяц, позволяя пользователям создавать и загружать изображения, основанные на защищенных авторским правом персонажах.
  • Перед подачей иска компании потребовали от Midjourney прекратить нарушение их интеллектуальной собственности, но стартап продолжил выпускать новые версии сервиса.
  • Disney и NBCU требуют компенсации неопределенной суммы и судебного запрета использования Midjourney их защищенных произведений.

Контекст

Основанная в 2021 году, Midjourney заработала более $200 млн в 2023 году и $300 млн в 2024-м. На сентябрь 2024 года сервис насчитывал около 21 млн пользователей, как указано в иске медиакомпаний. Первую версию генератора изображений на основе ИИ Midjourney запустила в феврале 2022 года.

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