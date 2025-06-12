Disney и NBCUniversal подали иск против Midjourney – сервиса искусственного интеллекта, генерирующего изображение по текстовым описаниям. Компанию обвиняют в нарушении авторских прав. Об этом пишет Variety 12 июня.

Подробности

В иске представлены примеры изображений, созданных Midjourney, которые, по мнению компаний, нарушают их авторские права.

Среди них:

персонажи Marvel: Дедпул, Росомаха, Железный Человек, Человек-паук, Халк и другие;

герои «Звездных войн»: Дарт Вейдер, Йода, R2-D2, C-3PO, Чубакка;

Эльза и Олаф из мультфильма Disney «Ледяное сердце»;

персонажи «Симпсонов»;

Баз Лайтер из «Истории игрушек» и Молния МакКвин из «Тачек» от Pixar;

герои «Как обуздать дракона» от DreamWorks;

Шрек и миньоны из «Ничтожного я» от Universal.

Истцы называют Midjourney «образцовым паразитом авторского права» и «бездонной ямой плагиата», утверждая, что ее действия подрывают основы системы авторских прав в США.

Disney и NBCUniversal отмечают, что Midjourney продает подписки за $10–120 в месяц, позволяя пользователям создавать и загружать изображения, основанные на защищенных авторским правом персонажах.

Перед подачей иска компании потребовали от Midjourney прекратить нарушение их интеллектуальной собственности, но стартап продолжил выпускать новые версии сервиса.

Disney и NBCU требуют компенсации неопределенной суммы и судебного запрета использования Midjourney их защищенных произведений.

Контекст

Основанная в 2021 году, Midjourney заработала более $200 млн в 2023 году и $300 млн в 2024-м. На сентябрь 2024 года сервис насчитывал около 21 млн пользователей, как указано в иске медиакомпаний. Первую версию генератора изображений на основе ИИ Midjourney запустила в феврале 2022 года.