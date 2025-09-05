Компанія Warner Bros. Discovery подала позов проти розробника нейромережі Midjourney, яка генерує зображення за допомогою штучного інтелекту, звинувативши його в порушенні авторських прав. Про це пише The Hollywood Reporter .

Деталі

У позові стверджується, що Midjourney дозволяє своїм користувачам створювати зображення та відео із зображенням відомих персонажів, захищених авторським правом, таких як Супермен, Диво-жінка, Джокер, а також герої мультфільмів «Том і Джеррі», «Скубі-Ду» та «Рік і Морті».

«Наша мета – створювати історії та персонажів, які захоплюють аудиторію, втілюючи творче бачення наших партнерів. Midjourney свідомо та цілеспрямовано порушує авторські права на наші твори, тому ми подали цей позов, щоб захистити наш контент, партнерів та інвестиції», – зазначили в Warner Bros. Discovery.

Компанія вважає, що Midjourney була обізнана про незаконність своїх дій. Раніше сервіс обмежував можливість створювати відео на основі зображень, що порушують авторські права, але в серпні ці обмеження було знято. На думку Warner Bros. Discovery, це рішення було ухвалене з метою отримання прибутку.

Контекст

Голлівудські студії Disney та Universal подали позови проти Midjourney, звинувачуючи компанію в незаконному використанні персонажів із популярних франшиз, таких як «Зоряні війни», «Сімпсони», «Історія іграшок», «Шрек» і «Гидкий Я». У позовах стверджується, що Midjourney створювала численні несанкціоновані копії цих персонажів і використовувала їх для навчання своїх моделей штучного інтелекту. За даними студій, у минулому році нейромережа згенерувала прибуток у розмірі $300 млн.