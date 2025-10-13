Британский ИИ-стартап Wayve, специализирующийся на разработке систем автономного вождения, ведет переговоры с Microsoft Corp. и SoftBank Group по привлечению нового финансирования на сумму до $2 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Подробности

Оценка компании в рамках этого инвестраунда может достичь $8 млрд. Это происходит после того, как Nvidia подписала в сентябре письмо о намерениях потенциальной инвестиции в размере $500 млн в Wayve.

Wayve работает в Великобритании и США и расширяет свою деятельность по тестированию и разработке на рынки, в частности Германию и Японию.

Подробности

Основанная в 2017 году в Лондоне, Wayve является одним из ведущих британских стартапов в области искусственного интеллекта. В 2024-м компания уже привлекла более $1 млрд в рамках раунда финансирования, возглавляемого SoftBank с участием Microsoft и Nvidia. Кроме того, платформа для вызова автомобилей Uber сделала нераскрытую инвестицию в Wayve в 2024 году.

Wayve разрабатывает навигационные системы на базе платформ Nvidia для робототехники и автономного вождения. Компания утверждает, что ее ИИ-системы способны работать с менее дорогими датчиками и вычислительным оборудованием, которое можно интегрировать в серийные автомобили. Это отличает технологию Wayve от специализированных компонентов, которые используют такие компании, как Waymo (подразделение Alphabet Inc.) и Zoox (подразделение Amazon.com Inc.).

В апреле 2025-го Wayve заключила первое соглашение с крупным глобальным автопроизводителем Nissan Motor Co., который начнет внедрять программное обеспечение Wayve в свои автомобили с 2027 года.