Британський ШІ-стартап Wayve, що спеціалізується на розробці систем автономного водіння, веде переговори з Microsoft Corp. і SoftBank Group щодо залучення нового фінансування на суму до $2 млрд. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Деталі

Оцінка компанії в рамках цього інвестраунду може сягнути $8 млрд. Це відбувається після того, як Nvidia підписала у вересні лист про наміри щодо потенційної інвестиції в розмірі $500 млн у Wayve.

Wayve наразі працює у Великій Британії та США і розширює свою діяльність з тестування та розробки на ринки, зокрема Німеччину та Японію.

Заснована у 2017 році в Лондоні, Wayve є одним із провідних британських стартапів у сфері штучного інтелекту. У 2024 році компанія вже залучила понад $1 млрд в рамках раунду фінансування, очолюваного SoftBank за участі Microsoft і Nvidia. Крім того, платформа для виклику автомобілів Uber зробила нерозкриту інвестицію в Wayve у 2024 році.

Wayve розробляє навігаційні системи на базі платформ Nvidia для робототехніки та автономного водіння. Компанія стверджує, що її ШІ-системи здатні працювати з менш дорогими датчиками та обчислювальним обладнанням, яке можна інтегрувати в серійні автомобілі. Це відрізняє технологію Wayve від спеціалізованих компонентів, які використовують такі компанії, як Waymo (підрозділ Alphabet Inc.) і Zoox (підрозділ Amazon.com Inc.).

У квітні 2025 року Wayve уклала першу угоду з великим глобальним автовиробником Nissan Motor Co., який почне впроваджувати програмне забезпечення Wayve у свої автомобілі з 2027 року.