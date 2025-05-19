Xiaomi инвестирует $7 млрд в разработку чипов в течение следующего десятилетия

Xiaomi планирует инвестировать не менее 50 млрд юаней (около $7 млрд) в разработку чипов в течение последующих десяти лет, начиная с 2025 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

Подробности

По словам основателя Xiaomi Лея Цзюня, на разработку мобильного процессора XringO1 уже потрачено 13,5 млрд юаней, а в проекте задействовано более 2500 специалистов.

Эти инвестиции направлены на усиление позиций Xiaomi на рынке мобильных чипов и укрепление контроля над ключевыми технологиями в условиях роста конкуренции в сфере смартфонов и электромобилей.

Контекст

Xiaomi впервые попробовала разработку мобильных чипов в 2017 году, представив Pengpai S1, но проект был приостановлен из-за технических трудностей. В 2021-м компания возобновила усилия по разработке собственных чипов, что привело к созданию нового процессора.

На рынке мобильных чипов уже работают такие конкуренты, как Huawei с процессорами Kirin, Apple с чипами Bionic и Google с Tensor.

В 2025 году Xiaomi планирует вложить свыше $4 млрд в исследования и разработки, сосредоточившись на искусственном интеллекте, операционных системах и чипах. Цель компании – развить собственную технологическую экосистему и противостоять политическому и рыночному давлению. Ранее Xiaomi анонсировала запуск нового мобильного чипа собственной разработки XringO1.