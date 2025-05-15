Xiaomi хоче зменшити залежність від Qualcomm і MediaTek: представить власний чип

Китайська технологічна компанія Xiaomi анонсувала запуск нового мобільного чипа власної розробки XringO1. Процесор презентують наприкінці травня, пише Reuters . Це перший подібний крок компанії за останні вісім років і частина її довгострокової стратегії – зменшити залежність від іноземних постачальників, таких як Qualcomm і MediaTek.

Деталі

Про розробку повідомив CEO Xiaomi Лей Цзюнь у соцмережі Weibo, не розкривши технічних характеристик продукту. Відомо, що чип створено на базі ARM-архітектури, а його виробництвом займається тайванська TSMC за 3-нм техпроцесом.

XringO1 стане першим високопродуктивним процесором компанії, який Xiaomi планує використовувати у власних смартфонах, а в перспективі – й в інших пристроях, зокрема електромобілях.

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Контекст

Xiaomi вперше зайшла в нішу мобільних чипів у 2017 році з Pengpai S1, але проєкт заморозили через технічні обмеження. Новий чип є результатом відновленої у 2021 році стратегії з розвитку власних напрацювань у кремнії.

На ринку мобільних процесорів уже активно працюють конкуренти – Huawei зі своїм Kirin, Apple з лінійкою Bionic, Google з Tensor.

Xiaomi у 2025 році планує інвестувати понад $4 млрд у R&D, з фокусом на штучному інтелекті, операційних системах і чипах. Компанія хоче розвивати власну технологічну екосистему та відповідати на політичний і ринковий тиск.