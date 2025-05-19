Xiaomi інвестує $7 млрд у розробку чипів протягом наступного десятиліття

Xiaomi планує інвестувати щонайменше 50 млрд юанів (майже $7 млрд) у розробку чипів протягом наступних десяти років, починаючи з 2025 року. Про це пише Reuters із посиланням на представника компанії.
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Деталі
- За словами засновника Xiaomi Лея Цзюня, на розробку мобільного процесора XringO1 уже витрачено 13,5 млрд юанів, а в проєкті задіяно понад 2500 спеціалістів.
- Ці інвестиції спрямовані на посилення позицій Xiaomi на ринку мобільних чипів та зміцнення контролю над ключовими технологіями в умовах зростання конкуренції у сфері смартфонів і електромобілів.
Контекст
Xiaomi вперше спробувала розробку мобільних чипів у 2017 році, презентувавши Pengpai S1, але проєкт було зупинено через технічні труднощі. У 2021 році компанія відновила зусилля в розробці власних чипів, що привело до створення нового процесора.
На ринку мобільних чипів уже працюють такі конкуренти, як Huawei з процесорами Kirin, Apple з чипами Bionic і Google з Tensor.
У 2025 році Xiaomi планує вкласти понад $4 млрд у дослідження та розробки, зосередившись на штучному інтелекті, операційних системах і чипах. Мета компанії – розвинути власну технологічну екосистему та протистояти політичному й ринковому тиску. Раніше Xiaomi анонсувала запуск нового мобільного чипа власної розробки XringO1.
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