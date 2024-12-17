Юрий Бойко извинился за видео о «радикалах» в TikTok после допроса в СБУ и назвал Путина «военным преступником»

Народный депутат, глава «Платформы за жизнь и мир» Юрий Бойко извинился за свое видео о «радикалах» в TikTok после допроса в СБУ. Новый видеоролик опубликован на его странице 17 декабря.

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«Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, оскорбили мои слова – я хочу извиниться. И сказать о том, что мы все должны быть объединены, нацелены на победу над внешним врагом и отложить все внутренние разногласия», – сказал Бойко.

Он призвал других политиков «объединять страну и людей» и «делать так, чтобы быстрее победили».

Бойко заявил, что не хочет, чтобы РФ использовала его слова для оправдания агрессии, а Путина назвал «военным преступником».

Ранее сегодня Бойко прокомментировал свое заявление о «радикалах» в Украине и запрете разговаривать на родном языке изданию BBC Украина. Он заявил, что имел в виду пятого президента Петра Порошенко и «парамилитарные группы, возникшие после 2014 года».

Контекст

14 декабря Юрий Бойко разместил в «TikTok» видео, в котором заявил о растущей поддержке его политсилы за счет людей, якобы страдающих от каких-то «радикалов» в Украине, а также о якобы запрете говорить на родном языке. 19 декабря Бойко побывал на допросе в СБУ.