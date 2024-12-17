Юрій Бойко перепросив за відео про «радикалів» у TikTok після допиту в СБУ і назвав Путіна «воєнним злочинцем»

Народний депутат, голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко перепросив за своє відео про «радикалів» у TikTok після допиту в СБУ. Новий відеоролик опублікований на його сторінці 17 грудня.

Деталі

«Якщо когось з українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на перемогу, образили мої слова – я хочу перепросити. І сказати про те, що ми всі маємо бути об’єднані, націлені на перемогу над зовнішнім ворогом та відкласти всі внутрішні розбіжності», – сказав Бойко.

Він закликав інших політиків «об’єднувати країну та людей» та «робити так, щоб швидше перемогли».

Бойко заявив, що не хоче, аби РФ використовувала його слова для виправдання агресії, а Путіна назвав «воєнним злочинцем».

Раніше сьогодні Бойко прокоментував свою заяву про «радикалів» в Україні та заборони розмовляти рідною мовою виданню BBC Україна. Він заявив, що мав на увазі пʼятого президента Петра Порошенка та «парамілітарні групи, що виникли після 2014 року».

Контекст

14 грудня Юрій Бойко розмістив у «TikTok» відео, в якому заявив про зростаючу підтримку його політсили за рахунок людей, які нібито страждають від якихось «радикалів» в Україні, а також про нібито заборону говорити рідною мовою. 19 грудня Бойко побував на допиті в СБУ.