СБУ викликала Юрія Бойка на допит через резонанс з відео у «TikTok» – «Інтерфакс-Україна»

Народний депутат, голова групи «Платформа за життя та мир» Юрій Бойко 17 грудня прийшов на допит до Служби безпеки України. Про це повідомило «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела в спецслужбі.

Деталі

СБУ викликала Бойка на допит, де він має детально пояснити свої останні заяви. Прямо зараз допит і відбувається, зазначив співрозмовник агентства вранці 17 грудня.

«Не встиг голова забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко записати своє резонансне відео, як уже прийшов до СБУ», – цитує агентство співрозмовника в СБУ.

Юрій Бойко з охоронцем. Фото: "Інтерфакс-Україна"

Контекст

14 грудня Юрій Бойко розмістив у «TikTok» відео, в якому заявив про зростаючу підтримку його політсили за рахунок людей, які нібито страждають від якихось «радикалів» в Україні, а також про нібито заборону говорити рідною мовою.

Бойко був співголовою проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», діяльність якої була заборонена 2022 року.