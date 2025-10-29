В Украине 19 ноября вступит в силу закон №2718-IX «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», сообщила Госпродпотребслужба 29 октября. Закон вводит современные европейские стандарты безопасности для всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами: от упаковки, посуды, тары и крышек до оборудования, используемого в производстве продуктов питания.