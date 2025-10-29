Forbes Digital підписка
С 19 ноября в Украине вступит в силу закон о пищевой упаковке. Что изменится

Forbes

1 хв читання

В Украине 19 ноября вступит в силу закон №2718-IX «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», сообщила Госпродпотребслужба 29 октября. Закон вводит современные европейские стандарты безопасности для всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами: от упаковки, посуды, тары и крышек до оборудования, используемого в производстве продуктов питания.

  • Документ впервые на законодательном уровне устанавливает четкие требования к безопасности пищевой упаковки и материалов, которые не должны выделять в продукты вредные вещества или посторонние запахи.
  • Закон обязывает производителей и импортеров внедрить надлежащую производственную практику (GMP), декларировать соответствие материалов установленным требованиям, контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты, проводить научную оценку рисков и обеспечивать правильную маркировку упаковки.
  • Материалы и предметы, изготовленные до 19 ноября 2025 г., могут находиться в обращении до истечения срока годности.
  • «У бизнеса будет время для плановой замены упаковки, а у потребителей – для постепенного перехода на безопасные материалы. Это решение позволит избежать дефицита упаковочных материалов и одновременно обеспечит соблюдение требований безопасности», – отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.
  • После внедрения этих требований украинские производители получат возможность выходить на европейские рынки с упаковкой, отвечающей цивилизованным требованиям качества, добавили в ведомстве.
