В Україні 19 листопада набуде чинності закон №2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», повідомила Держпродспоживслужба 29 жовтня. Закон запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, що контактують із харчовими продуктами: від упаковки, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовується у виробництві харчів.
Деталі
- Документом уперше на законодавчому рівні встановлюються чіткі вимоги до безпечності харчової упаковки та матеріалів, які не повинні виділяти в продукти шкідливих речовин чи сторонніх запахів.
- Закон зобов’язує виробників і імпортерів впровадити належну виробничу практику (GMP), декларувати відповідність матеріалів встановленим вимогам, контролювати міграцію хімічних речовин з упаковки в продукти, проводити наукову оцінку ризиків і забезпечувати правильне маркування упаковки.
- Матеріали та предмети, виготовлені до 19 листопада 2025 року, можуть перебувати в обігу до завершення строку придатності.
- «Бізнес матиме час для планової заміни упаковки, а споживачі – поступовий перехід на безпечні матеріали. Це рішення дозволить уникнути дефіциту пакувальних матеріалів і водночас забезпечить дотримання вимог безпеки», – зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
- Після впровадження цих вимог українські виробники отримають можливість виходити на європейські ринки з пакуванням, яке відповідає цивілізованим вимогам якості, додали у відомстві.
