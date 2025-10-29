Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

З 19 листопада в Україні набуде чинності закон про харчову упаковку. Що зміниться 

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

В Україні 19 листопада набуде чинності закон №2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», повідомила Держпродспоживслужба 29 жовтня. Закон запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, що контактують із харчовими продуктами: від упаковки, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовується у виробництві харчів.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Документом уперше на законодавчому рівні встановлюються чіткі вимоги до безпечності харчової упаковки та матеріалів, які не повинні виділяти в продукти шкідливих речовин чи сторонніх запахів.
  • Закон зобов’язує виробників і імпортерів впровадити належну виробничу практику (GMP), декларувати відповідність матеріалів встановленим вимогам, контролювати міграцію хімічних речовин з упаковки в продукти, проводити наукову оцінку ризиків і забезпечувати правильне маркування упаковки.
  • Матеріали та предмети, виготовлені до 19 листопада 2025 року, можуть перебувати в обігу до завершення строку придатності.
  • «Бізнес матиме час для планової заміни упаковки, а споживачі – поступовий перехід на безпечні матеріали. Це рішення дозволить уникнути дефіциту пакувальних матеріалів і водночас забезпечить дотримання вимог безпеки», – зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
  • Після впровадження цих вимог українські виробники отримають можливість виходити на європейські ринки з пакуванням, яке відповідає цивілізованим вимогам якості, додали у відомстві.
Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні