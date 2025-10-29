В Україні 19 листопада набуде чинності закон №2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами», повідомила Держпродспоживслужба 29 жовтня. Закон запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, що контактують із харчовими продуктами: від упаковки, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовується у виробництві харчів.