Стипендии для студентов вырастут вдвое с сентября 2026 года. Последний раз их увеличивали четыре года назад

Forbes

1 хв читання

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025-м. Об этом информирует Минфин 8 декабря. Новые, повышенные, размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

С сентября 2026 года студенты университетов будут получать такие повышенные стипендии:

  • стипендия президента Украины возрастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;
  • стипендия Верховной Рады Украины – с 4400 грн до 8800 грн;
  • стипендия Кабинета Министров Украины – с 4000 грн до 8000 грн;
  • минимальная академическая стипендия – с 2000 грн до 4000 грн;
  • повышенная академическая (за особые успехи) – с 2910 грн до 5820 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу – с 2550 грн до 5100 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 3710 грн до 7420 грн.
Стипендии для студентов вырастут вдвое с сентября 2026 года. Последний раз их увеличивали четыре года назад /Фото 1

Для студентов колледжей также предусмотрены повышения:

  • стипендия президента Украины возрастет с 7600 грн до 15 200 грн;
  • стипендия Верховной Рады Украины – с 3320 грн до 6640 грн;
  • минимальная академическая стипендия – с 1510 грн до 3020 грн;
  • повышенная академическая (за особые успехи) – с 2197 грн до 4394 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу – с 1930 грн до 3860 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 2809 грн до 5618 грн.
Стипендии для студентов вырастут вдвое с сентября 2026 года. Последний раз их увеличивали четыре года назад /Фото 2

Контекст

Последний раз стипендии для студентов пересматривали четыре года назад. С 2022 года обычная академическая стипендия составляет 2000 грн, повышенная – 2910 грн.

3 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2026 год с дефицитом около 18,5% ВВП. На 2026 год предусмотрено 278,7 млрд грн на развитие системы образования. Это на 79,8 млрд грн больше, чем в 2025 году. Госбюджет также предусматривает поэтапное повышение зарплат педагогов.

