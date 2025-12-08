У державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025-му. Про це інформує Мінфін 8 грудня. Нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Деталі

З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

стипендія президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;

стипендія Верховної Ради України – з 4400 грн до 8800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів України – з 4000 грн до 8000 грн;

мінімальна академічна стипендія – з 2000 грн до 4000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2910 грн до 5820 грн;

стипендія за галузевим принципом – з 2550 грн до 5100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 3710 грн до 7420 грн.

Для студентів коледжів також передбачені підвищення:

стипендія президента України зросте з 7600 грн до 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради України – з 3320 грн до 6640 грн;

мінімальна академічна стипендія – з 1510 грн до 3020 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2197 грн до 4394 грн;

стипендія за галузевим принципом – з 1930 грн до 3860 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 2809 грн до 5618 грн.

Контекст

Востаннє стипендії для студентів переглядали чотири роки тому. З 2022 року звичайна академічна стипендія становить 2000 грн, підвищена – 2910 грн.

3 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2026 рік з дефіцитом близько 18,5% ВВП. На 2026 рік передбачено 278,7 млрд грн на розвиток системи освіти. Це на 79,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Держбюджет також передбачає поетапне підвищення зарплат педагогів.