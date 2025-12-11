Детали

Уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и какой-либо бумажной работы – сразу на месте происшествия, написала Свириденко.

«Дія» автоматически будет загружать все необходимые данные из государственных реестров – информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании.

«Это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью «Дія.Підпису». Статус рассмотрения можно будет отслеживать прямо в «Дія», без поездок в страховую и дополнительных обращений», – написала глава правительства.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

В начале года Кабмин принял постановление, которое позволило не информировать полицию в случае ДТП с двумя авто, если не был нанесен вред жизни и здоровью физлиц.

По данным патрульной полиции, с января по октябрь в Украине в результате ДТП погибли 2575 человек, из них 163 ребенка, и были травмированы 26 379 человек.

Европротокол при ДТП – это упрощенный порядок оформления аварии без полиции, когда есть только два авто, нет травмированных, оба водителя трезвые, согласны с обстоятельствами и имеют действующее страхование, а убытки не превышают 50 000 грн (на 2025 год), позволяя быстро покинуть место происшествия и получить страховое возмещение без вызова полиции.