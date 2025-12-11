Кабинет Министров принял постановление, которое запускает полный цикл оформления европротокола оформления незначительных дорожно-транспортных происшествий в приложении «Дія», сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 11 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и какой-либо бумажной работы – сразу на месте происшествия, написала Свириденко.
- «Дія» автоматически будет загружать все необходимые данные из государственных реестров – информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании.
- «Это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью «Дія.Підпису». Статус рассмотрения можно будет отслеживать прямо в «Дія», без поездок в страховую и дополнительных обращений», – написала глава правительства.
Контекст
В начале года Кабмин принял постановление, которое позволило не информировать полицию в случае ДТП с двумя авто, если не был нанесен вред жизни и здоровью физлиц.
По данным патрульной полиции, с января по октябрь в Украине в результате ДТП погибли 2575 человек, из них 163 ребенка, и были травмированы 26 379 человек.
Европротокол при ДТП – это упрощенный порядок оформления аварии без полиции, когда есть только два авто, нет травмированных, оба водителя трезвые, согласны с обстоятельствами и имеют действующее страхование, а убытки не превышают 50 000 грн (на 2025 год), позволяя быстро покинуть место происшествия и получить страховое возмещение без вызова полиции.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.