Деталі

Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи – одразу на місці події, написала Свириденко.

«Дія» автоматично завантажуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів – інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування.

«Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою «Дія.Підпису». Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в «Дії», без поїздок до страхової та додаткових звернень», – написала голова уряду.

Контекст

На початку року Кабмін ухвалив постанову, яка дозволила не інформувати поліцію у разі ДТП з двома авто, якщо не було завдано шкоди життю та здоров’ю фізосіб.

За даними патрульної поліції, з січня по жовтень в Україні внаслідок ДТП загинули 2575 осіб, з них 163 дитини, та було травмовано 26 379 людей.

Європротокол при ДТП – це спрощений порядок оформлення аварії без поліції, коли є лише два авто, немає травмованих, обидва водії тверезі, згодні з обставинами та мають чинне страхування, а збитки не перевищують 50 000 грн (на 2025 рік), дозволяючи швидко залишити місце пригоди та отримати страхове відшкодування без виклику поліції.