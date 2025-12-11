Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає повний цикл оформлення європротоколу оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод в застосунку «Дія», повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко 11 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи – одразу на місці події, написала Свириденко.
- «Дія» автоматично завантажуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів – інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування.
- «Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою «Дія.Підпису». Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в «Дії», без поїздок до страхової та додаткових звернень», – написала голова уряду.
Контекст
На початку року Кабмін ухвалив постанову, яка дозволила не інформувати поліцію у разі ДТП з двома авто, якщо не було завдано шкоди життю та здоров’ю фізосіб.
За даними патрульної поліції, з січня по жовтень в Україні внаслідок ДТП загинули 2575 осіб, з них 163 дитини, та було травмовано 26 379 людей.
Європротокол при ДТП – це спрощений порядок оформлення аварії без поліції, коли є лише два авто, немає травмованих, обидва водії тверезі, згодні з обставинами та мають чинне страхування, а збитки не перевищують 50 000 грн (на 2025 рік), дозволяючи швидко залишити місце пригоди та отримати страхове відшкодування без виклику поліції.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.