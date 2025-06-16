Компании-члены Комитета зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) обеспокоены информацией о возможном введении экспортных ограничений (пошлин и квот) на экспорт сои и рапса в Европейский Союз, говорится в заявлении объединения 16 июня. ЕВА призвала власти не допустить ограничения экспорта.

Ключевые факты

ЕВА считает, что введение пошлин для масличных культур «крайне рискованно, противоречит стратегическим интересам Украины и может привести к таким негативным последствиям».

В частности, ассоциация ожидает подрыва стабильности аграрного сектора, поскольку соя и рапс – высокорентабельные культуры, выращивание которых обеспечивает доходы для десятков тысяч агропроизводителей. Таким образом, введение пошлин или квот приведет к резкому снижению закупочных цен, потере доходности и упадку производства. Это особенно критично для малых и средних фермеров в прифронтовых и пострадавших регионах.

Также любое искусственное ограничение экспорта повлечет за собой сокращение валютных поступлений в Украину, что негативно повлияет на макроэкономическую стабильность, считает ЕВА.

Ассоциация утверждает, что введение пошлин уменьшает инвестиционную привлекательность аграрного сектора и экономики в целом и подрывает репутацию Украины как надежного поставщика. В частности, вмешательство в рыночные механизмы может поставить под угрозу долгосрочные торговые контракты, снизить доверие со стороны трейдеров и переработчиков в Европе.

Компании-члены Комитета Ассоциации призывают не повторять ситуацию, когда с 2017 по 2020 год действовали де-факто экспортные ограничения на сою и рапс – путем отмены возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте этих культур. Как следствие, эти ограничительные меры привели к снижению закупочных цен внутри страны, что уменьшило доход агропроизводителей. Это, в свою очередь, сделало выращивание масличных культур менее привлекательным и привело к сокращению посевных площадей под масличными культурами», – объясняет ЕВА, добавив, что вместо стимулирования переработки такие шаги дестимулируют производство сырья.

Контекст

ЕС ввел льготный режим для Украины с 4 июня 2022 года, его продлили в 2023-м. Из-за протестов фермеров Брюссель в 2023 году временно ограничивал поставки из Украины некоторых видов агропродукции. Отдельные страны, включая Польшу, Словакию и Венгрию, объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна.

13 мая 2024-го Совет ЕС одобрил продление временных мер либерализации торговли для Украины еще на год, до 5 июня 2025 года. Одновременно решением предусмотрено применение механизма экстренного торможения для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов в случае, если импорт этих продуктов в 2024-м превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021-го и в течение всего 2022 и 2023 годов.

В 2025-м Украина предостерегала, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Европейским Союзом 5 июня может нанести «серьезный ущерб» ее экономике. Потеря доходов от экспорта может оказаться ударом для Украины на фоне неопределенности с военной помощью США.

Министерство экономики оценило потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима свободной торговли с Евросоюзом, прекращающую действовать 5 июня. Из-за потенциального возврата рыночных тарифов они могут потерять €2,9 млрд дохода в год. Об этом идет речь в материале Forbes Ukraine.