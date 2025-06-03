Для Украины заканчивается эпоха «торгового безвиза» с ЕС – механизма, три года спасавшего украинский экспорт в условиях войны. Под давлением Польши, Словакии и Венгрии Еврокомиссия возвращает жесткие пошлины и квоты, что грозит украинским экспортерам потерями ежегодного дохода почти в €3 млрд и коллапсом логистических цепей. Что делать бизнесу в новых торговых условиях? Рассказывает Александр Кирилюк, операционный директор группы логистических компаний ZAMMLER

После 5 июня 2025 года Украина теряет действие «торгового безвиза» с ЕС – механизма отмены пошлин и квот, который стал критически важным для украинского экспорта в условиях войны. Министерство экономики Украины прогнозирует, что отмена режима свободной торговли с Евросоюзом может привести к потерям украинских экспортеров на сумму €2,9 млрд ежегодного дохода из-за возврата рыночных тарифов.

Решение Еврокомиссии было ожидаемым для рынка: более года продолжались острые дискуссии, особенно по украинской аграрной продукции. Крупнейшими критиками военных льгот для Украины выступали Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. Польша как ключевой транзитный и торговый партнер Украины сыграла решающую роль в формировании новых правил.

Вместо преференций, действовавших с 2022 года, стартует переходный период для переговоров о новом формате торговли и внесении изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Прекращение действия торгового безвиза между Украиной и Евросоюзом означает существенные изменения для украинского экспорта и логистики, к которым придется адаптироваться бизнесу и государственным структурам.

Изменения для экспорта

Для украинской металлургической продукции Европарламент продлил льготы еще на год, что позволит сохранить экспортные позиции этой отрасли до июня 2026 года. Для других товаров возвращаются квоты и пошлины, кое-где более жесткие, чем были до 2022-го. Под ограничения подпадают около 30 групп товаров, в том числе агропродукция – ключевая для украинской экономики.

В 2024 году украинский экспорт значительно превышал предлагаемые квоты. К примеру, по расчетам Forbes Ukraine, для кукурузы квота составит 650 000 т, а фактический экспорт – 13,76 млн т. Это в 24 раза выше. Для сахара – 21 000 т квоты против 326 000 т экспорта – почти в 16 раз больше, для меда – 6000 т квоты против 54 000 т экспорта. И это лишь некоторые из десятков наименований.

В прошлом году аграрный экспорт Украины в ЕС составил 55% общего объема. Ожидается, что ограничения приведут к снижению экспорта примерно на 10%, что окажет негативное влияние на экономический рост. В общем, под ограничения попадает экспортный потенциал на €3–3,5 млрд. По разным оценкам именно такой суммы могут достичь потери экспортеров. Негативное влияние на ВВП Украины, по данным Минэкономики, составит около 1%.

Воздействие на логистику

Сокращение агроэкспорта напрямую ударит по автоперевозкам. Сейчас около 12% грузовиков, пересекающих границу с Польшей, перевозят агропродукцию. Автотранспортом вывозят преимущественно высокорентабельные, скоропортящиеся товары, для которых созданы отдельные очереди на границе.

Если агроэкспорт сократится вдвое, это приведет к дефициту транспортных погрузок. Водители, перевозившие агропродукцию, будут вынуждены искать новые загрузки, преимущественно импортные. Это спровоцирует рост ставок на импортные перевозки на 5–10%, а для дальних направлений – Германия, Франция, Испания – еще больше.

Экспортная логистика станет дешевле из-за избытка транспорта, но цены на импорт вырастут. Дополнительный вызов – это пустые пробеги, которые участятся, и логистический кризис для отдельных секторов. Особенно пострадают рефрижераторные перевозки – охлажденное мясо птицы, молочные продукты, ягоды.

Тысячи грузовиков ежемесячно могут оставаться без работы, а переориентация таких логистических потоков на другие рынки требует времени и ресурсов. Ситуация усугубляется тем, что рынок автоперевозок за последний год уже сократился на 10%. Новые ограничения только усугубят кризис.

Шаги навстречу испытанию

Переходный период для переговоров о новом формате торговли между Украиной и ЕС – это время адаптации, поиска новых рынков и ведения переговоров о долгосрочных решениях.

Три шага, которые должны сделать украинский бизнес и государство:

Диверсифицировать рынки сбыта в поисках возможностей в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.

Инвестировать в логистику – ускорять таможенное оформление, цифровизировать процессы, оптимизировать транспортные коридоры.

Отстаивать интересы Украины в переговорах, в частности для агросектора, где риски самые высокие.

Отмена торгового безвиза – серьезный вызов для украинской экономики, в частности экспортеров и логистики. Мы теряем миллиарды валютной выручки, потенциально – рабочие места и логистические цепи, которые строили годами.

Украинская логистика всегда первой ощущает последствия каких-либо изменений в торговле – и именно она станет индикатором эффективности новой торговой политики с ЕС. В то же время это стимул для развития: поиска новых рынков, модернизации логистики, укрепления внутренних рынков.

Украине необходима эффективная дипломатия, стратегическое планирование и координация между государством и бизнесом. Чем быстрее адаптируемся, тем меньшими будут потери и большими – шансы на рост.