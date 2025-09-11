Основатели Mistral AI Артур Мэнш, Тимоте Лакруа и Гийом Лампл стали первыми ИИ-миллиардерами Франции после оценки компании в €11,7 млрд. Об этом 11 сентября пишет Bloomberg .

Подробности

Каждый из основателей владеет по меньшей мере 8% акций Mistral, что обеспечило им состояние в $1,1 млрд, по оценке Bloomberg Billionaires Index. Компания, созданная в Париже в 2023 году, не комментирует эту информацию.

Артур Мэнш, гендиректор компании, отвечает за развитие бизнеса и привлечение инвестиций. Он окончил École Polytechnique и работал в DeepMind от Google. Гийом Лампл, главный ученый, а также выпускник Polytechnique, учился в Carnegie Mellon University. Тимото Лакруа, технический директор, окончил École Normale Supérieure и работал в Meta Platforms Inc.

Контекст

Mistral завершает раунд финансирования серии C на €1,7 млрд, привлекая нового инвестора – нидерландскую компанию ASML Holding NV, производителя оборудования для микрочипов. Среди других инвесторов – DST Global, Andreessen Horowitz и французский государственный фонд Bpifrance. Соучредители и работники остаются основными акционерами.

Mistral разрабатывает большие языковые модели и чатбот Le Chat – европейскую альтернативу ChatGPT от OpenAI и китайскому Deepseek. Компания с 350 сотрудниками имеет штаб-квартиру в Париже и офисы в США, Лондоне, Люксембурге и Сингапуре. Общая стоимость ее контрактов составляет €1,4 млрд. Среди ранних инвесторов Жан-Шарль Самюэльян-Верв, Шарль Горинтин и Седрик О, бывший министр цифровизации Франции.

В 2025 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе Мэнш отметил, что Mistral использует европейские таланты для развития ИИ и стремится снизить зависимость региона от американских технологий. «Независимость для нас важна, и мы не планируем продавать компанию», – сказал он.