Засновники Mistral AI Артур Менш, Тімоте Лакруа та Гійом Лампл стали першими ШІ-мільярдерами Франції після оцінки компанії у €11,7 млрд. Про це 11 вересня пише Bloomberg.
Деталі
- Кожен із засновників володіє щонайменше 8% акцій Mistral, що забезпечило їм статки у $1,1 млрд, за оцінкою Bloomberg Billionaires Index. Компанія, створена у Парижі в 2023 році, не коментує цю інформацію.
- Артур Менш, гендиректор компанії, відповідає за розвиток бізнесу та залучення інвестицій. Він закінчив École Polytechnique і працював у DeepMind від Google. Гійом Лампл, головний науковець, також випускник Polytechnique, навчався в Carnegie Mellon University. Тімоте Лакруа, технічний директор, закінчив École Normale Supérieure і працював у Meta Platforms Inc.
Контекст
Mistral завершує раунд фінансування серії C на €1,7 млрд, залучаючи нового інвестора – нідерландську компанію ASML Holding NV, виробника обладнання для мікрочипів. Серед інших інвесторів – DST Global, Andreessen Horowitz та французький державний фонд Bpifrance. Співзасновники та працівники залишаються основними акціонерами.
Mistral розробляє великі мовні моделі та чатбот Le Chat – європейську альтернативу ChatGPT від OpenAI та китайському Deepseek. Компанія з 350 співробітниками має штаб-квартиру в Парижі та офіси в США, Лондоні, Люксембурзі й Сінгапурі. Загальна вартість її контрактів становить €1,4 млрд. Серед ранніх інвесторів – Жан-Шарль Самюельян-Верв, Шарль Горінтін та Седрік О, колишній міністр цифровізації Франції.
У 2025 році на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Менш зазначив, що Mistral використовує європейські таланти для розвитку ШІ та прагне зменшити залежність регіону від американських технологій. «Незалежність для нас важлива, і ми не плануємо продавати компанію», – сказав він.
