Нідерландська ASML Holding NV, єдиний у світі виробник передового обладнання для виробництва мікрочипів, інвестує €1,3 млрд у французький стартап Mistral AI. Завдяки угоді ASML отримала 11% компанії та стала її найбільшим акціонером, пише Bloomberg .

Деталі

Mistral, що розробляє штучний інтелект і чат-боти, залучила загалом €1,7 млрд у новому раунді фінансування. Це майже подвоїло її оцінку – до €11,7 млрд, зробивши компанію однією з найдорожчих приватних у Європі. До раунду також долучилися Nvidia, Andreessen Horowitz, General Catalyst та DST Global.

Для Mistral інвестиція стала ключовою у конкурентному ринку, де американські гравці, зокрема OpenAI, Anthropic та xAI, залучають у рази більше коштів, зазначило агентство.

Для ASML головною метою є використання рішень Mistral у власних машинах. ʼМи хочемо наситити штучним інтелектом всю організацію ASMLʼ, – заявив гендиректор компанії Крістоф Фуке. За його словами, технології Mistral допоможуть удосконалити програмне забезпечення та сканувальні системи.

Аналітики Citigroup та New Street Research назвали партнерство довгостроковим позитивом для ASML. Інтеграція генеративного ШІ має зробити машини точнішими та пришвидшити розробку нових продуктів.

ASML рідко інвестує у стартапи й раніше зосереджувалася на компаніях із власного ланцюга постачання. Угода з Mistral стала першою масштабною інвестицією у сферу штучного інтелекту.

Контекст

Стартап Mistral AI, створений у 2023 році, є центральним елементом стратегії президента Франції Еммануеля Макрона із розвитку штучного інтелекту та позиціонує себе як альтернатива Кремнієвій долині.

Mistral вирізняється відкритим доступом до частини своїх моделей, на відміну від закритих систем OpenAI чи Google.

У той час як американські компанії зазвичай обмежують доступ до своїх найпотужніших ШІ-моделей, китайські розробники, такі як DeepSeek і Alibaba, роблять ставку на відкритість. Mistral поєднує передові технології з європейськими цінностями прозорості та доступності. У червні компанія представила першу європейську ШІ-модель із функцією логічного мислення.