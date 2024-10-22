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Заместителя главы КГГА Прокопива отстранили от исполнения обязанностей после журналистского расследования

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Заместитель главы КГГА по самоуправленческим полномочиям Владимир Прокопив отстранен от исполнения обязанностей на время проверки, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Решению мэра предшествовало расследование журналистов Bihus.Info, в котором говорилось, что родственники Прокопива собрали целый банк коммерческой и жилой недвижимости за годы его работы в Киевраде и КГГА.

Ключевые факты

  • Кличко обратился в правоохранительные и антикоррупционные органы с призывом проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus.Info относительно Прокопива.
  • «А также на время проверки для ее объективности отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя главы КГГА по самоуправленческим полномочиям», – написал он.
  • Сам Прокопив в Facebook сообщил, что уже написал заявление об увольнении на имя Киевского городского головы, он добавил, что «готов и открыт к проверке».

Контекст

Прокопив является депутатом Киеврады с 2014 года, руководителем фракции «Европейская Солидарность». Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также являлся секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Кличко (с 2021-го).

В первой части расследования Bihus.Info говорилось, что семья заместителя главы КГГА имеет ряд коммерческой и жилой недвижимости, которая появилась во время его работы в Киевраде и КГГА. Во второй части журналисты обнаружили, что два друга Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу.

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