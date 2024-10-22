Заместителя главы КГГА Прокопива отстранили от исполнения обязанностей после журналистского расследования

Заместитель главы КГГА по самоуправленческим полномочиям Владимир Прокопив отстранен от исполнения обязанностей на время проверки, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Решению мэра предшествовало расследование журналистов Bihus.Info, в котором говорилось, что родственники Прокопива собрали целый банк коммерческой и жилой недвижимости за годы его работы в Киевраде и КГГА.

Ключевые факты

Кличко обратился в правоохранительные и антикоррупционные органы с призывом проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus.Info относительно Прокопива.

«А также на время проверки для ее объективности отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя главы КГГА по самоуправленческим полномочиям», – написал он.

Сам Прокопив в Facebook сообщил, что уже написал заявление об увольнении на имя Киевского городского головы, он добавил, что «готов и открыт к проверке».

Контекст

Прокопив является депутатом Киеврады с 2014 года, руководителем фракции «Европейская Солидарность». Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также являлся секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Кличко (с 2021-го).

В первой части расследования Bihus.Info говорилось, что семья заместителя главы КГГА имеет ряд коммерческой и жилой недвижимости, которая появилась во время его работы в Киевраде и КГГА. Во второй части журналисты обнаружили, что два друга Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу.