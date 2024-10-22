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Заступника голови КМДА Прокопіва відсторонили від виконання обовʼязків після журналістського розслідування

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Заступник голови КМДА із самоврядних повноважень Володимир Прокопів відсторонений від виконання обовʼязків на час перевірки, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Рішенню мера передувало розслідування журналістів Bihus.Info, в якому йшлося про те, що родичі Прокопіва зібрали цілий банк комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді й КМДА.

Ключові факти

  • Кличко звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів із закликом перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.Info щодо Прокопіва.
  • «А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень», – написав він. 
  • Сам Прокопів у Facebook повідомив, що вже написав заяву на звільнення на імʼя Київського міського голови, він додав, що «готовий і відкритий до перевірки».

Контекст

Прокопів є депутатом Київради з 2014 року, очільником фракції «Європейська Солідарність». Півтора роки очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Кличка (з 2021-го). 

У першій частині розслідування Bihus.Info йшлося про те, що родина заступника голови КМДА має низку комерційної та житлової нерухомості, яка зʼявилася під час його роботи в Київраді та КМДА. У другій частині журналісти виявили, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.

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