Заступника голови КМДА Прокопіва відсторонили від виконання обовʼязків після журналістського розслідування

Заступник голови КМДА із самоврядних повноважень Володимир Прокопів відсторонений від виконання обовʼязків на час перевірки, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Рішенню мера передувало розслідування журналістів Bihus.Info, в якому йшлося про те, що родичі Прокопіва зібрали цілий банк комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді й КМДА.

Ключові факти

Кличко звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів із закликом перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.Info щодо Прокопіва.

«А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень», – написав він.

Сам Прокопів у Facebook повідомив, що вже написав заяву на звільнення на імʼя Київського міського голови, він додав, що «готовий і відкритий до перевірки».

Контекст

Прокопів є депутатом Київради з 2014 року, очільником фракції «Європейська Солідарність». Півтора роки очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Кличка (з 2021-го).

У першій частині розслідування Bihus.Info йшлося про те, що родина заступника голови КМДА має низку комерційної та житлової нерухомості, яка зʼявилася під час його роботи в Київраді та КМДА. У другій частині журналісти виявили, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.