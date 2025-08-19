Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на переговорах с Россией может рассматриваться пропорциональный обмен территориями. Об этом пишет WSJ со ссылкой на дипломатические источники по итогам встречи лидеров в Белом доме 18 августа.
Подробности
- Зеленский не исключал обмен территориями во время переговоров с Трампом, но сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционный запрет Украины на передачу территорий.
- Однако Зеленский сказал, что может рассмотреть возможность пропорционального обмена, отметили собеседники издания.
- В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News сказал, что и Украине, и России придется пойти на уступки для заключения мирного соглашения. «Каждой стороне придется пойти на некоторые уступки. И, очевидно, вопрос о земле или о том, где вы проведете эти границы, где прекратится война, будет частью этого разговора», – заявил он.
- По сути, по словам Рубио, ни одна из сторон не получит 100%. Он отметил, что это «непросто» и, возможно, «несправедливо». Но только так можно положить конец войне, считает госсекретарь США.
Контекст
Вечером 18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами ЕС и генсеком НАТО. Главная цель встречи – добиться прекращения огня в Украине. Хроника переговоров – здесь, главное из брифинга Зеленского – здесь.
