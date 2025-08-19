Після завершення переговорів у Білому домі президент України Володимир Зеленський провів брифінг з журналістами. Forbes обрав головне з його підсумків

Ключові результати

«Це була найкраща з наших зустрічей. Результат хороший… нормальний», — підсумував Зеленський на брифінгу після зустрічі в Білому домі.

Серед тем для обговорення, за його словами, були гарантії безпеки для України та повернення українських дітей.

Щодо питання територій Зеленський зазначив, що в нього з Трампом була про це довга бесіда, щоб президент США зрозумів, які є реальні просування армії РФ, і яка є сила в української армії.

«За 1000 днів армія РФ окупувала до 1% нашої території, а люди думають, що до 20%. В мене вперше була можливість говорити про такі речі з президентом США та його командою. Мені здається, що мене почули», — пояснив він.

«Зважаючи на це, питання територій ми залишимо між мною і Путіним», — підсумував Зеленський.

Президент України повідомив, що Трамп гарантував американську підтримку у проведенні масштабного обміну за принципом «всіх на всіх» не лише військовополонених, а й цивільних осіб — включаючи журналістів та політичних вʼязнів.

Зеленський також зауважив, що його двосторонню зустріч з президентом РФ, за якою буде слідувати тристороння зустріч з Трампом, президенту США запропонував Путін.

«На рівні лідерів ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, готові до будь-яких форматів зустрічі. Після цього розраховуємо на тристоронню зустріч. Це залежить від того, як пройде перша», — зазначив Зеленський. «Всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни — це дипломатична зустріч», — підкреслив він обовʼязковий момент можливих переговорів з РФ, який обговорювався з Трампом.

Щодо інформації FT, за якою Україна нібито пропонує США купівлю $100 млрд зброї, фінансованої Європою, та угоду на $50 млрд з виробництва дронів українськими компаніями в обмін на гарантії безпеки, Зеленський прокоментував, що сума закупівлі пакета американської зброї складатиме $90 млрд.

«Гарантії безпеки будуть формалізовані на папері найближчий тиждень-десять днів», — сказав Зеленський.

Контекст

Ввечері 18 серпня у Білому домі пройшла зустріч президента США Дональд Трамп з президентом України Володимиром Зеленським, лідерами ЄС та генсеком НАТО. Головна мета зустрічі – досягти припинення вогню в Україні.

Напередодні Трамп назвав понеділок «великим днем» для Білого дому, наголосивши, що ще ніколи так багато європейських лідерів не відвідували його одночасно. Він додав, що президент Зеленський може майже «миттєво припинити війну з Росією», якщо Україна відмовиться від Донбасу і Криму.

За даними Reuters, Путін висунув вимоги для припинення війни: виведення українських військ із Донбасу, відмова України від вступу до НАТО, зняття санкцій із Росії та визнання Криму російським. Натомість Росія нібито готова повернути окуповані території Сумської та Харківської областей і погодитися на певні гарантії безпеки для України.