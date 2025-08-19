Президент США Дональд Трамп приймає президента України Володимира Зеленського у Білому домі. Відбулася двостороння зустріч лідерів держав, відкрите та закрите спілкування за участі європейських лідерів. Forbes Ukraine слідкував за подією онлайн.

Хроніка (завершена)

1:56 Німецький канцлер Фрідріх Мерц після завершення переговорів із Трампом у Білому домі виступив з жорсткою заявою на адресу Путіна, пише Reuters.

За його словами:

Для України настають вирішальні дні.

Результати зустрічі не просто виправдали, а перевищили всі очікування.

Вся Європа має долучитися до надання гарантій безпеки Україні.

Трамп уже переговорив із Путіним і домовився організувати зустріч між російським лідером і Зеленським упродовж найближчих двох тижнів.

1:33 Зустріч Зеленського з Путіним сподіваються організувати до кінця серпня, повідомив репортер Axios Барак Равід з посиланням на джерела.

1:10 «Багатостороння зустріч у Східній кімнаті завершилася», – повідомляє Білий дім. Трамп схарактеризував переговори з Зеленським та європейськими лідерами як «хорошу зустріч». Президент США повідомив, що під час телефонного дзвінка з президентом РФ розпочав організацію прямої зустрічі між Зеленським і Путіним, яка має передувати тристоронньому саміту України, США та Росії.

Трамп схарактеризував переговори з Зеленським та європейськими лідерами як «хорошу зустріч».

00:40 Зеленський скасував інтервʼю Fox News, щоб продовжити переговори з Трампом в «іншому форматі», повідомило BBC.

00:15 Після закінчення зустрічі Трамп, Зеленський і європейські лідери залишаються в Білому домі, повідомив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров. Вони мають продовжити переговори, можливо, в іншому форматі, зазначив він.

23:56 Зустріч Зеленського, Трампа та європейських лідерів у закритому форматі завершилася, повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела. Брифінгу за результатами перемовин не очікується. Раніше телеканал Fox News анонсував інтервʼю із Зеленським о першій ночі за київським часом.

23:46 Трамп перервав зустріч з європейськими лідерами, щоб зателефонувати Путіну, пише Bild. Після дзвінка переговори мають поновитися.

23:41 Президент України Володимир Зеленський подякував більш як десять разів під час промов у Білому домі, пише WSJ. На попередній зустрічі в лютому Трамп розкритикував Зеленського за те, що він недостатньо дякував США і йому особисто.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

23:00 Почалася закрита частина переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів. Очікується, що по її завершення до представників медіа хтось із них вийде.

Відкрита частина переговорів між президентом США, України та європейських держав. Фото: Getty Images

22:53 Трамп заявив, що очікує, що Путін незабаром звільнить українських полонених. «Я думаю, що президент Путін справді хотів би щось зробити […] Я знаю, що є понад 1000 полонених, і я знаю, що їх звільнять. Можливо, їх звільнять дуже скоро, наприклад, негайно, що, на мою думку, чудово», – зазначив Трамп. Він також сказав, що хоча всі за столом переговорів воліли б негайного припинення вогню під час роботи над тривалим миром, наразі «цього не відбувається». Проте, за його словами, мирна угода є «цілком досяжною».

22:34 Припинення вогню необхідне ще до можливого тристороннього саміту за участю Путіна, заявляють європейські лідери. За словами канцлера Німеччини Мерца, для початку серйозних переговорів необхідне перемир’я і «потрібно тиснути на Росію».

Цю думку підтримав президент Франції Макрон: «Ми всі підтримуємо ідею припинення вогню до тристоронньої зустрічі». Крім того, він запропонував розширити формат переговорів до чотиристороннього – за участю Європи.

Трамп заявив, що намагається завершувати війни без попереднього перемир’я. «За тиждень чи два ми зрозуміємо, чи є вихід із цієї війни», – сказав він. Трамп зазначив, що налаштований оптимістично, але не виключив, що домовитися може не вдатися.

22:25 Трамп і Зеленський біля карти України. Знімок у соцмережі Х опублікував заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно.

22:15 Що сказали європейські лідери і генсек НАТО. Цитати Reuters.

Джорджія Мелоні: «Ми обговорюватимемо багато важливих тем. Перша з них – гарантії безпеки, як забезпечити, щоб це не повторилося знову, що є передумовою для будь-якого миру».

Емманюель Макрон: «Ми наполегливо працювали протягом останніх кількох років, щоб досягти миру – міцного та тривалого. Ось чому ідея тристоронньої зустрічі дуже важлива, адже це єдиний спосіб вирішити проблему».

Кір Стармер: «Ми говоримо про безпеку, не лише України, а й про безпеку Європи та Сполученого Королівства, тому це питання має таку велику вагу».

Александр Стубб: «Те, що ми сьогодні зібралися за цим столом, має велике символічне значення, адже це об’єднання команди Європи та команди Сполучених Штатів для підтримки України. Він зазначив, що Фінляндія має довгий кордон із Росією та власний досвід взаємодії з цією країною під час Другої світової війни. «Якщо шукати позитив у нашій нинішній ситуації, то в 1944 році ми знайшли рішення, і я впевнений, що у 2025 році ми зможемо знайти рішення, щоб припинити агресивну війну Росії та досягти тривалого й справедливого миру», – зазначив він.

Марк Рютте: «Ми мусимо зупинити вбивства. Ми мусимо зупинити руйнування інфраструктури України. Це жахлива війна», – сказав Марк Рютте. Він подякував Трампу і зазначив, що той «зламав глухий кут».

Урсула фон дер Ляєн: «Ми тут, щоб працювати разом із вами над справедливим і тривалим миром для України, щоб зупинити вбивства. Кожна дитина має повернутися до своєї сім’ї».

Фрідріх Мерц: «Я не можу уявляти, що наступна зустріч відбудеться без припинення вогню. Тож давайте працювати над цим і чинити тиск на Росію».

22:08 Трамп заявив, що США нададуть гарантії безпеки для України в рамках будь-якої мирної угоди, і додав, що Росія їх прийме.

22:05 Зеленський спілкується з європейськими лідерами та Трампом. «Усі ми хочемо завершити цю війну та зупинити Росію. Ми більше говоритимемо про гарантії безпеки. Дуже важливо, що Сполучені Штати дають такий потужний сигнал і готові надавати гарантії безпеки. Була хороша розмова з президентом Трампом на сьогодні. Вона справді була найкраща. Перепрошую, можливо, «найкраща» буде колись у майбутньому. Але вона була дуже хороша», — заявив президент України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Олександр Стабб, президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Getty Images

21:45 Трамп та Зеленський завершили двосторонню зустріч. Вони вийшли з Овального кабінету для спільної фотографії. Після цього розпочалися їхні переговори з європейськими лідерами.

Фото: Getty Images

21:02 Зеленський і Трамп почали закриті переговори.

20:59 Зустріч Трампа і Зеленського перед пресою завершилася приблизно за пів години, передає Sky News. Останнє запитання від медіа стосувалося того, чи хотів Трамп отримати щось більше від нещодавньої зустрічі з Путіним. Трамп відповів: «Я щойно казав президентові… Можливо, у нас буде тристороння зустріч, а якщо ні — бойові дії триватимуть. Але якщо вона відбудеться, я вважаю, що за наявності тристоронньої зустрічі є хороші шанси, можливо, завершити це (війну)».

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

20:55 Зеленський зазначив, що йому потрібно «усе» від США та європейських країн у питанні гарантій безпеки. «Потужна українська армія. А це значною мірою стосується озброєння, підготовки та розвідки. Ми будемо обговорювати це з нашими партнерами», — сказав він.

20:53 Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з Путіним після завершення сьогоднішніх зустрічей з президентом Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі.

20:48 Зеленський і Браян Гленн, консервативний репортер Real America’s Voice, який у лютому критикував українського президента за відсутність костюма, сьогодні доброзичливо посміялися, обговорюючи чорний костюм Зеленського. «Ви виглядаєте чудово в цьому костюмі», — сказав Гленн. Трамп погодився, зазначивши, що сказав Зеленському те саме.

20:45 Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів в Україні, але потрібно закінчити війну. «Ми маємо забезпечити безпеку та відповідні умови. Потрібно працювати в парламенті, адже під час війни вибори проводити неможливо. Для проведення демократичних, відкритих і законних виборів необхідно встановити мир», — сказав президент України.

20:38 На запитання про гарантії безпеки Трамп відповів: «Буде надано значну допомогу в питаннях безпеки. Все буде добре. Вони є першою лінією оборони, тому що вони є Європою. Але ми також будемо їм допомагати. Ми будемо брати участь».

Дональд Трамп відповідає на запитання журналістів. Фото: Getty Images

20:30 Зеленський і Трамп відповідають на запитання журналістів в Овальному кабінеті. На запитання про те, що український лідер заявив, що війну має закінчити Росія, а американський лідер сказав, що це залежить від України, Трамп відповів: «Я думаю, ми проведемо зустріч. Я вважаю, що якщо сьогодні все складеться добре, ми проведемо тристоронню зустріч, і я думаю, що буде розумний шанс закінчити війну, коли ми це зробимо». Зеленський заявив, що він «готовий до тристоронньої зустрічі» і що було б «дуже добре» провести таку зустріч».

20:15 Зеленський передав лист для Меланії Трамп від своєї дружини і окремо подякував першій леді США за звернення до Путіна із закликом захистити українських дітей.

Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Дональд Трамп, Марко Рубіо. Фото: Getty Images

20:10. Зеленський прибув до Вашингтона після європейських лідерів та генсека НАТО. Перед входом до Білого дому Трамп особисто зустрів його, потиснув руку та обмінявся кількома словами. Обидва президенти позували перед журналістами, усміхалися, але на запитання не відповідали. У певний момент Трамп поклав руку на плече Зеленському, після чого вони вирушили до Овального кабінету на переговори, пише Sky News.

Дональд Трамп зустрічає Володимира Зеленського на порозі Білого дому. Фото: Getty Images Фото Getty Images

Адженда за київським часом (розклад може змінюватися):

19:00 – прибуття європейських лідерів до Білого дому

20:00 – зустріч Трампа із Зеленським

20:15 – переговори Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті

21:15 – вітання європейських лідерів у Банкетному залі Білого дому

21:30 – спільне фото лідерів

22:00 – зустріч Трампа з європейськими лідерами в Східній залі

Контекст

Напередодні Трамп назвав понеділок «великим днем» для Білого дому, наголосивши, що ще ніколи так багато європейських лідерів не відвідували його одночасно. Він додав, що президент Зеленський може майже «миттєво припинити війну з Росією», якщо Україна відмовиться від Донбасу і Криму.

За даними Reuters, Путін висунув вимоги для припинення війни: виведення українських військ із Донбасу, відмова України від вступу до НАТО, зняття санкцій із Росії та визнання Криму російським. Натомість Росія нібито готова повернути окуповані території Сумської та Харківської областей і погодитися на певні гарантії безпеки для України.