Президент України Володимир Зеленський не виключив, що на переговорах із Росією може бути розглянутий пропорційний обмін територіями. Про це пише WSJ із посиланням на дипломатичні джерела за підсумками зустрічі лідерів у Білому домі 18 серпня.
Деталі
- Зеленський не відкидав обмін територіями під час переговорів із Трампом, але сказав, що буде складно перемістити населення і обійти конституційну заборону України на передачу територій.
- Проте Зеленський сказав, що може розглянути можливість «пропорційного обміну», зазначили співрозмовники видання.
- Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю Fox News сказав, що і Україні, і Росії доведеться піти на поступки для укладення мирної угоди. «Кожній стороні доведеться піти на деякі поступки. І, очевидно, питання про землю або про те, де ви проведете ці кордони, де припиниться війна, буде частиною цієї розмови», – заявив він.
- По суті, за словами Рубіо, жодна зі сторін не отримає 100%. Він зазначив, що це «непросто» і, можливо, «несправедливо». Але тільки так можна покласти край війні, вважає держсекретар США.
Контекст
Увечері 18 серпня у Білому домі пройшла зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, лідерами ЄС та генсеком НАТО. Головна мета зустрічі – досягти припинення вогню в Україні. Хроніка переговорів – тут, головне з брифінгу Зеленського – тут.
