Зеленский подписал закон о дерегуляции рынка подержанных автомобилей

Подробности

Документ освобождает продавцов подержанных автомобилей и их частей от необходимости перерегистрировать бывшие в употреблении транспортные средства, а также подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой районного или городского ТЦК и СП.

Авторы законопроекта убеждены, что этот шаг станет важным этапом для вывода рынка подержанных автомобилей из тени и ликвидации схем, приводящих к потерям налоговых поступлений.

Контекст

17 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, упрощающий процедуру торговли подержанными автомобилями, сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Закон освобождает автодилеров от обязанности регистрировать приобретенные авто на себя, разрешая регистрацию непосредственно на конечного потребителя.

Этот шаг должен помочь вывести из тени рынок, поддержать деятельность легальных трейдеров и устранить схемы уклонения от налогов. В пояснительной записке отмечено, что в Украине рынок подержанных авто значительно больше рынка новых, а двойная регистрация приводит к лишним затратам. В других странах, таких как США и Германия, автодилеры могут торговать без регистрации автомобилей на себя.