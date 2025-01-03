Зеленський підписав закон про дерегуляцію ринку вживаних автомобілів

Президент України Володимир Зеленський 3 січня підписав закон №4149-ІХ, що стосується дерегуляції та детінізації ринку торгівлі вживаними автомобілями. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Деталі

Документ звільняє продавців вживаних автомобілів та їхніх частин від необхідності перереєстровувати транспортні засоби, що були у використанні, а також подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою районного чи міського ТЦК та СП.

Автори законопроєкту переконані, що цей крок стане важливим етапом для виведення ринку вживаних автомобілів з тіні та ліквідації схем, які призводять до втрат податкових надходжень.

Контекст

17 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що спрощує процедуру торгівлі вживаними автомобілями, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Закон звільняє автодилерів від обовʼязку реєструвати придбані авто на себе, дозволяючи реєстрацію безпосередньо на кінцевого споживача.

Цей крок має допомогти вивести ринок з тіні, підтримати діяльність легальних трейдерів та усунути схеми ухилення від податків. У пояснювальній записці зазначено, що в Україні ринок вживаних авто значно більший за ринок нових, а подвійна реєстрація призводить до зайвих витрат. В інших країнах, як США та Німеччина, автодилери можуть торгувати без необхідності реєстрації автомобілів на себе.