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Зеленський підписав закон про дерегуляцію ринку вживаних автомобілів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент України Володимир Зеленський 3 січня підписав закон №4149-ІХ, що стосується дерегуляції та детінізації ринку торгівлі вживаними автомобілями. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Деталі 

  • Документ звільняє продавців вживаних автомобілів та їхніх частин від необхідності перереєстровувати транспортні засоби, що були у використанні, а також подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою районного чи міського ТЦК та СП.
  • Автори законопроєкту переконані, що цей крок стане важливим етапом для виведення ринку вживаних автомобілів з тіні та ліквідації схем, які призводять до втрат податкових надходжень.

Контекст 

17 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що спрощує процедуру торгівлі вживаними автомобілями, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Закон звільняє автодилерів від обовʼязку реєструвати придбані авто на себе, дозволяючи реєстрацію безпосередньо на кінцевого споживача.

Цей крок має допомогти вивести ринок з тіні, підтримати діяльність легальних трейдерів та усунути схеми ухилення від податків. У пояснювальній записці зазначено, що в Україні ринок вживаних авто значно більший за ринок нових, а подвійна реєстрація призводить до зайвих витрат. В інших країнах, як США та Німеччина, автодилери можуть торгувати без необхідності реєстрації автомобілів на себе.

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