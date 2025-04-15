Зеленский положительно оценил переговоры с США о недрах и анонсировал новые встречи

Президент Владимир Зеленский положительно оценил встречи технических команд Украины и США по вопросам соглашения о полезных ископаемых и анонсировал их продолжение. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе 15 апреля, пишет «Интерфакс-Украина».
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- «Это были переговоры технической команды. Встречи в разных форматах – офлайн и онлайн – продлятся всю неделю. После консультаций команды представят свои наработки», – заявил президент, добавив, что обе стороны настроены оптимистично.
Контекст
11 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры между Украиной и США о доступе американской стороны к минеральным ресурсам Украины. По данным Reuters, которые подтверждают источник и представитель Минфина США, атмосфера была напряженной и антагонистической.
Причиной стало новое, более «требовательное» и «амбициозное» предложение администрации Трампа. Согласно проекту, США получили бы приоритетный доступ к украинским месторождениям, а доходы от добычи – как государственными, так и частными компаниями – направлялись бы в общий инвестиционный фонд. Соглашение не предусматривает гарантий безопасности, важных для Украины.
Источник также указал на «неожиданный пункт» – требование передать контроль над проходящим через Украину в Европу газопроводом «Газпрома» Международной финансовой корпорации развития США (DFC).
Представитель Минфина США охарактеризовал переговоры как «технические». Украина привлекла юридическую фирму Hogan Lovells для консультаций по соглашению.
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